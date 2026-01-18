'Днепр' с личным рекордом добыл победу в Суперлиге GGBET

Лидер чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET Днепр одержал убедительную победу над Ровно со счетом 101:73, взяв реванш у Ровно за поражение в первом круге.

Днепр начал матч очень агрессивно как в нападении, так и в защите. Ровенчане часто не знали, как противодействовать сопернику и за первую четверть забили лишь трижды с игры, проиграв десятиминутку 12:29. Во второй четверти Днепр немного сбавил темп, но продолжал доминировать на площадке, доведя преимущество к большому перерыву до 27 очков – 55:28.

Во второй половине матча Днепр уже играл в свое удовольствие, больше начал позволять Ровно в нападении, игра окончательно выровнялась, но чемпион держал все под контролем, доведя матч до победы. В итоге Днепр впервые в сезоне набрал 100+ очков и победил +28.

Лучшими у днепрян стали Сергей Загреба с 21 очком и Даниил Сипало, который записал в актив 12 очков, 9 подборов и 7 передач.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Ровно — Днепр 73:101 (12:29, 16:26, 24:24, 21:22)

Ровно: Дюпри 13, Трейлор 18, Браун 3, Тимощук 0, Коровяков 8 – старт; Быков 8, Поносов 7, Шептицкий 7, Рябой 6, Шепелев 3.

Днепр: Бондарчук 13, Дубоненко 16, Сипало 12 + 9 подборов + 7 передач, Тимофеенко 13, Горобченко 2 – старт; Загреба 21, Закурдаев 14, Сорочан 4, Колдомасов 2 + 8 передач, Попов 2, Дружелюбов 2

