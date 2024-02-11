'Днепр' победил 'Ривне' в центральном матче тура Суперлиги Favbet

В воскресенье, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. В центральном поединке тура в Ривне "Днепр" со счетом 87:69 обыграл хозяев бабла.

Обе команды к сегодняшнему противостоянию подошли с двумя победами в бабле. Безоговорочный лидер чемпионата продолжил свою победную серию в первенстве до 23 матчей, обыграв своего ближайшего преследователя.

Подопечные Владимира Коваля мощно начали поединок – 14:4 в первые 3 минуты и 29:18 по итогам стартовой четверти. Они отлично атаковали корзину ровенцев из-за периметра: 5 удачных попыток из 10.

Второй десятиминутный отрезок получился более ровным. Его даже с разницей в одно владение забрали фактические владельцы площадки. Однако главным претендентом на победу в противостоянии оставался Днепр. Очень результативно действовали его стартеры: 39 очков из 48 командных в первой половине игры.

Во второй половине игры лидер первенства продолжал держать соперника на дистанции и даже увеличил свой гандикап до 13 пунктов по итогам четверти N3. Прекрасно атаковал издалека Максим Закурдаев - 5 попаданий из 8 за 30 минут игры.

В заключительной четверти Днепр спокойно довел игру до победного завершения.

В составе победителей 27 очков набрал Максим Закурдаев, 15 пунктов – в активе Михаила Горобченко.

В Ровно 13 очков набрал Алексей Соловьев, 12 - у Элайджа Джойнера.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат Ровно, ДЮСШ-4

Днепр — Ривне 87:69 (29:18, 19:22, 20:15, 19:14)

Днепр: Закурдаев 27 – 3 потери, Горобченко 15 + 6 подборов + 5 передач – 3 потери, Тимофеенко 12 + 8 подборов + 3 перехвата, Сорочан 10, Бондарчук 0 – старт; Дубоненко 11, Сипало 4, Тарасенко 4, Колдомасов 4, Ольховецкий 0.

Ровно: Соловьев 13, Джойнер 12 + 9 подборов + 5 передач, Смит 10, Водолазский 8, Герасимчук 5 - старт, Тимощук 6, Шепелев 6, Гаскинс 6, Чиж 3, Кравченко 0, Поносов 0.