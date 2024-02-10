'Днепр' добыл разгромную победу в Суперлиге Favbet

В субботу, 10 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. В Ривне "Днепр" одержал уверенную победу над "Политехникой-Галичиной" со счетом 80:56.

Владимир Коваль дал полностью отдохнуть в этой игре Михаилу Горобченко и Владимиру Коневу, плюс остальные основные игроки Днепра тоже немного играли, но даже резервистами лидер чемпионата контролировал игру и спокойно выиграл.

Ключевой стала третья четверть, которую Днепр выиграл 27:6 – до этого Политехника-Галичина держалась на достойном расстоянии, но на последний перерыв команды ушли за +36 для Днепра. В последней четверти Политехника-Галичина немного сократила отставание, чему способствовали 6 реализуемых трехочковых.

Самыми результативными в матче стали днепряне Станислав Тимофеенко с 16 очками и Максим Закурдаев с 15 очками.

Политехника-Галичина завершит бабл в Ровно матчем против Запорожья, а Днепр будет противостоять Ровно в центральном матче недели.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Днепр— Политехника-Галичина 80:56 (21:13, 20:13, 27:6, 12:24)

Днепр: Колдомасов 2+4 подборов + 5 передач, Сорочан 8+5 подборов, Сипало 10+8 подборов – 5 потерь, Тимофеенко 16+5 подборов, Закурдаев 15+5 передач – старт; Тарасенко 13, Дубоненко 8, Ольховецкий 3, Бондарчук 3, Вред 2

Политехника-Галичина : Качанов 7+5 подборов + 5 перехватов, Смитюх 8+6 подборов, Карпюк 10+5 подборов, Бартоломеев 8, Сафонов 11 – старт; Путько 5, Станишевский 4, Пашалок 3, Ковальчук 0