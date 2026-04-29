'Для меня это не большая проблема': Шапаренко описал 'Динамо' тремя словами

Николай Шапаренко в интервью каналу GG.Спорт рассказал о своих ориентирах в мировом футболе, отношениях в команде, ощущении давления во время игры и главной мечте в карьере. Разговор вел бывший вратарь "Динамо" Денис Бойко в рубрике "22 вопроса".

Среди футбольных эталонов Шапаренко выделил Бруно Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" как игрока, который ему больше всего импонирует на позиции "десятки". Также отметил Витинью из ПСЖ. При этом сам Николай признался, что комфортнее чувствует себя немного глубже на поле.

"Для меня это не такая большая проблема. Там, где меня больше будут видеть. Но больше кайфую, когда играю чуть ниже", – сказал Шапаренко о своей позиции на поле.

В команде, по словам Николая, атмосфера легкая – "серьезных ребят нет, все на юморе", а главным шутником является Владислав Дубинчак. Его же Шапаренко лучше всего понимает на поле – они играют вместе еще с 16 лет.

Интересно Шапаренко описал и ощущение давления во время игры. На вопрос, что помогает сохранять спокойствие в наиболее напряженных моментах, Николай объяснил, что дело не столько в спокойствии, сколько в самом пребывании на поле: "Когда ты на поле, не чувствуешь того напряжения, как когда смотришь со стороны. Это совершенно разные эмоции".

На просьбу описать "Динамо" всего тремя словами Шапаренко ответил: "Исторический, титулованный, популярный", подчеркнув масштаб и статус клуба в украинском футболе.

