"Динамо" в меньшинстве обыграло "Колос" в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" одержало вторую победу в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, обыграв на своем поле "Колос" со счетом 2:1. Решающий мяч во втором тайме забил Владимир Бражко, который вскоре после этого был удален с поля.

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Команда Игоря Костюка активно начала встречу и уже на первых минутах создала несколько подходов к воротам гостей. Наиболее заметным был Николай Шапаренко, однако полузащитнику не хватало точности в завершающей стадии атак.

Счет был открыт на 20-й минуте. После передачи с левого фланга Матвей Пономаренко выиграл позицию в штрафной и точным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Преимущество хозяев продержалось совсем недолго. Пока телетрансляция показывала повтор гола "Динамо", "Колос" организовал быстрый ответ. На 21-й минуте Александр Демченко дальним ударом поразил ближний угол ворот Вячеслава Суркиса и восстановил равновесие.

До перерыва киевляне были ближе ко второму голу. Лучший шанс упустил Пономаренко, который вышел один на один с вратарем гостей, однако Пахолюк выиграл дуэль у форварда.

После перерыва игра стала более открытой. Опасные моменты возникали у обеих команд. Сначала хозяев спас Суркис после опасного рикошета от собственного защитника, затем Пономаренко с нескольких метров пробил выше ворот после передачи Михавко.

Переломным оказался эпизод на 73-й минуте. Бражко получил мяч у линии штрафной площади и техничным ударом отправил его в нижний угол, выведя "Динамо" вперед.

В концовке полузащитник из героя матча превратился в антигероя. На 85-й минуте Бражко получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Несмотря на численное преимущество, "Колос" не сумел организовать финальный штурм.

Самый реальный шанс снять все вопросы был у Пономаренко на 88-й минуте, однако после выхода один на один его удар заблокировал защитник гостей Гончаренко.

После вылета из еврокубков киевляне набрали важные три очка в чемпионате и продолжили сезон в УПЛ с двумя победами подряд.

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