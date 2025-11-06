'Динамо' забило первый гол в еврокубках в сезоне 2025/2026. Видео

Киевское "Динамо" впервые в еврокубковом сезоне повело в счете. Подопечные Александра Шовковского забили первый гол в Лиге конференций-2025/2026.

В матче 3-го тура против клуба "Зриньски Мостар" из Боснии и Герцеговины на 21-й минуте столичные футболисты получили право на угловой. Стандарт исполнять взялся Виталий Буяльский и ему удалось выдать феноменальную передачу на Дениса Попова.

Защитник "бело-синих" перепрыгнул всю оборону и из пределов вратарской нанес точный удар головой в верхний угол ворот. У голкипера не было шансов среагировать.

Напомним, что предыдущие два поединка чемпион Украины проиграл с общим счетом 0:5. В первом туре "Динамо" уступило "Кристал Пэлас" 0:2. Затем команда из Киева была разгромлена турецким "Самсунспором" (0:3).

