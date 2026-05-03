Футболист 'Динамо' забил 'Шахтеру' фантастический гол с центра поля. Видео

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко отметился невероятным ударом в центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги против "Шахтера". 20-летний футболист сборной Украины смог поразить ворота Дмитрия Ризныка практически с центрального круга.

Егор Назарина закопался в центре поля с мячом, Пономаренко в силовой борьбе отобрал круглый снаряд и, не раздумывая, пульнул в сторону штрафной "горняков". Голкиперу оставалось лишь взглядом провести кожаную сферу, которая опустилась четко в сетку.

Комментатор Виктор Вацко эмоционально отреагировал на эпизод. В репортаже он подчеркнул уникальность момента и потребовал повтор после удара с центра поля.

"Я не верю своим глазам. Что он сейчас сделал? Дайте повтор. Это просто сумасшедший гол 20-летнего парня", – не сдержался Вацко.

Также он отметил, что даже при возможном нарушении правила такой мяч следовало бы засчитать: "Это будет преступлением против футбола не засчитать такое взятие ворот". В итоге арбитр принял решение засчитать гол. На момент публикации этой новости счет не изменился – 1:0.

