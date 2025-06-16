В начале августа стартует 35-й чемпионат Украины. 16 клубов будут оспаривать его награды и право остаться среди сильнейших. Занявшие 15-е и 16-е места в 34-м чемпионате, "Ингулец" и "Черноморец", согласно регламенту нашего главного турнира, покинули Премьер-лигу.

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Места неудачников заняли две лучшие команды первой лиги – "Эпицентр" и ФК "Полтава". "Ворскла" и "Левый Берег", 13-я и 14-я команды чемпионата, в двух играх с командами первой лиги - киевляне с харьковским "Металлистом 1925", а полтавчане с ФК "Кудровкой" - отстаивали право сохранить свои места среди 16 клубов. В итоге нелегкую задачу клубам Премьер-лиги решить не удалось.

Вот они - 16 клубов-участников 35-го чемпионата страны: "Динамо", "Александрия", "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс", "Карпаты", "Заря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", ЛНЗ, "Эпицентр", ФК "Полтава", "Металлист 1925", ФК "Кудровка".

Как обычно, в центре внимания

В сезоне 2025/2026 в центре внимания украинских поклонников футбола, как и многие годы, вновь будут два наших самых титулованных и самых популярных клуба – "Динамо" и "Шахтер". Почему не назвал серебряного призера "Александрию"? Да, эта команда впервые стала обладателем серебряных медалей, получила право сыграть в Лиге конференций. Привел к этому успеху своих подопечных главный тренер Руслан Ротань, которого так хвалили и восторгались, который работал с командой с 2023 по 2025 год. Но как только завершился чемпионат, Ротань принял непонятное для многих решение и возглавил житомирское "Полесье". Уверен, за такое решение Ротань, несомненно, получил довольно ощутимое материальное вознаграждание. Считаю, это скажется на игре его бывших подопечных, которыми тренер так гордился. Но, подчеркиваю, это мое субъективное мнение, и буду рад ошибиться.

Непримиримые соперники

Напомню визитные футбольные карточки киевлян и дончан.

"Динамо" - 17-кратный чемпион Украины, 14-кратный серебряный призер, однажды бронзовый призер. В коллекции столичного клуба 32 награды чемпионатов Украины.

"Шахтер" - 15-кратный чемпион, 13-кратный серебряный призер, однажды бронзовый призер.

В чемпионатах Украины киевляне и дончане провели 74 матча. 28 раз побеждал "Шахтер", 25 - "Динамо", 21 раз в матчах этих команд была зафиксирована ничья. Впереди 75-й матч украинского классико. Кто в нем победит?

Среди 5 топ-бомбардиров чемпионата Украины - футболисты, забивавшие и за "Динамо", и за "Шахтер": Сергей Ребров - 123 мяча, Андрей Ярмоленко - 114, Максим Шацких - 97, Андрей Воробей - 80, Жуниор Мораес - 68

В разные сезоны лучшими бомбардирами чемпионата Украины по восемь раз становились игроки "Шахтера" и "Динамо":

1996/1997 - Олег Матвеев (21 мяч); 1997/1998 - Сергей Ребров (22 мяча); 1998/1999 - Андрей Шевченко (18 мячей); 1999/2000 - Максим Шацких (20 мячей); 2000/2001 - Андрей Воробей (21 мяч); 2002/2003 - Максим Шацких (22 мяча); 2005/2006 - Брандау (15 мячей); 2009/2010 - Артем Милевский (17 мячей); 2011/2012 - Евгений Селезнев (14 мячей); 2012/2013 - Генрих Мхитарян (25 мячей); 2013/2014 - Луис Адриано (20 мячей); 2016/2017 - Андрей Ярмоленко (15 мячей); 2017/2018 - Факундо Феррейра (21 мяч); 2019/2020 - Жуниор Мораес (19 мячей); 2023/2024 - Владислав Ванат (14 мячей); 2024/2025 - Владислав Ванат (17 мячей).

11 свиданий в финале Кубка

С 2002 году "Шахтер" и "Динамо" 11 раз встречались между собой в финальных матчах розыгрыша Кубка Украина. Шесть раз побеждали дончане, пять – киевляне. Два раза обладатель Кубка определился в серии послематчевых пенальти: в 2015 году 5:4 выиграло "Динамо", в 2025-м - 6:5 сильнее оказался "Шахтер". 14 мая "Шахтер" завоевал свой 15-й почетный трофей. Многие болельщики недоумевали, почему городом финала стал Житомир. Но так решило руководство УАФ. На награждении дончан отсутствовал президент Федерации футбола Украины (сейчас она называется Украинская ассоциация футбола) Андрей Николаевич Шевченко. Такое, если не ошибаюсь, на финалах и церемониях награждения обладателя Кубка произошло впервые. Отсутствовал президент и в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского на церемонии награждения игроков "Динамо" медалями чемпионов Украины. Обидно, досадно. Путь в большой футбол к своему звездному признанию Шевченко прошел как раз в "Динамо". Видимо, у нынешнего президента УАФ много забот.

Побед поровну

С 2004 года разыгрывается в украинском футболе Суперкубок, который оспаривает чемпион страны и обладатель Кубка. Если клуб выиграл золотые медали и Кубок, его соперником становится финалист кубкового соревнования.

Позади 18 розыгрышей Суперкубка Украины. Надо отметить, что чаще Суперкубок выигрывал действующий чемпион 12 раз. В финалах "Динамо" и "Шахтер" встречались 14 раз. Пока в активе соперников по 9 побед. За Суперкубок сражались также "Ворскла" (Полтава), "Таврия" (Симферополь), "Металлург" (Донецк), "Черноморец" (Одесса). Матчи за Суперкубок пользовались популярностью. Они проходили на стадионах четырех городов Украины - в Одессе 9 раз, а также в Полтаве, Киеве и Львове.

Экс-игрок "Шахтера" Дарья Срна - восьмикратный обладатель Суперкубка. динамовец Александр Шовковский - шестикратный обладатель почетного трофея. Суперкубок в Украине уже несколько лет не проводится. Не запланирован суперматч и на 2025 год. А жаль...

Приглашались в сборную

В сезоне 2024/2025 Сергей Ребров приглашал в сборную Николая Матвиенко, Ефима Коноплю, Валерия Бондаря, Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка, Егора Назарину, Дмитрия Крыськова, Александра Зубкова, Тараса Степаненко (все - "Шахтер"), Георгия Бущана, Александра Тымчика, Николая Шапаренко, Владимира Бражко, Андрея Ярмоленко, Александра Пихаленка, Владислава Кабаева, Владислава Ваната, Дениса Попова, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Владислава Дубинчака, Николая Михайленко (все - "Динамо"). Кого из них Сергей Станиславович пригласит в лагерь сборной для подготовки и участия в шести осенних отборочных матчах ЧМ2026 в европейской зоне - решать ему. Напомню, нашими соперниками являются сборные Франции, Исландии и Азербайджана. Мы желаем успехов подопечным Реброва в этих играх.