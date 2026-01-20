Дерюгина впервые рассказала, о 'взрослых дядях', которые 'знакомятся с молодыми гимнастками'

Прославленная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина публично затронула тему внимания состоятельных мужчин к юным спортсменкам. По ее словам, подобное явление действительно существовало и было особенно распространено в России.

В интервью Дмитрию Гордону Ирина Ивановна признала, что "богатые дяди" нередко проявляли интерес к перспективным и внешне привлекательным гимнасткам. Она отметила, что в России такие знакомства были "очень развиты" и, по ее словам, фактически "поставлены на конвейер", при этом подчеркнула, что лично свидетелем подобных ситуаций не была.

Говоря о влиянии таких контактов на спортивную карьеру, Дерюгина заявила, что здесь многое зависит от личного выбора каждой спортсменки. По ее мнению, у каждого человека есть свои границы, за которые он либо заходит, либо нет, и тренер не способен полностью контролировать жизнь гимнасток за пределами зала.

При этом тренер добавила, что желающие "познакомиться" появлялись и в Украине, однако ответственность за последствия подобных решений всегда лежит на самом человеке. Тренер подчеркнула, что после завершения тренировок вмешиваться в личную жизнь спортсменок невозможно, поскольку "в зал ушли и все", а дальше каждый сам отвечает за свой выбор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дерюгина рассказала о шокирующем эпизоде, произошедшем уже после начала полномасштабной войны. Во время интервью Дмитрию Гордону Дерюгина призналась, что 16 марта получила звонок из России с поздравлением своей мамы с 90-летием от Ирины Виннер и Алины Кабаевой, которую называют "любовницей Путина".

