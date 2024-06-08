'Дело не в поясах'. Раскрыта истинная цель реванша Усик – Фьюри

Глава промоутерской компании Queensberry Френк Уоррен и промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), отвечая на вопрос, все ли чемпионские пояса будут стоять на кону в реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО), заявил, что это не имеет значения. По мнению Уоррена, для Фьюри гораздо важнее отомстить украинцу за свое поражение в первой поединке.

"Реванш согласован, реванш будет, это объявлено. Честно говоря, у нас уже были такие объявления раньше, но Тайсон не колеблется: если это не может быть на тех же условиях, за звание абсолютного чемпиона, реванш все равно состоится. Для него дело не в титулах, а в месте", – сказал Уоррен в эфире Youtube-канала Seconds Out.

Промоутер подтвердил информацию, что в повторном бою возможно не будет одного пояса.

"Знаете, я надеюсь, что все пояса будут на кону, но это может быть не так. 18 мая был отличный бой, лучший бой в тяжелом весе в XX веке, все пояса были на кону, захватывающий бой. И теперь мы хотим увидеть его снова, люди хотят его снова. Это был очень близкий бой, у всех есть мнение о нем, и это придает ему дополнительную интригу", – отметил Уоррен.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Ранее искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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