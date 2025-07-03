Дарья Белодед своим видом произвела фурор в Париже. Фото

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид привлекла к себе внимание стильной фотосессией на фоне Эйфелевой башни. Спортсменка побывала в Париже, где очаровала поклонников не только изяществом, но и безупречным чувством стиля. Публикация моментально собрала десятки тысяч лайков и восторженные комментарии.

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На опубликованных снимках наша соотечественница предстала в элегантном голубом комбинезоне с поясом, подчёркивающим её тонкую талию. Лёгкая ткань и свободный крой придали образу летнюю лёгкость, а оборки на плечах добавили женственности и игривости.

Белые босоножки на высоком каблуке и прозрачная сумка с золотой цепью завершили модный комплект, сделав его идеально сбалансированным между шиком и непринуждённостью. Яркие солнцезащитные очки стали удачным акцентом в образе.

Одна из фотографий сделана в уютной террасе с видом на Эйфелеву башню, где Дарья сидит на диване в окружении зелени, демонстрируя уверенность и расслабленность. На другой она грациозно поднимается по ступеням, словно идущая по подиуму – поза, осанка и общий стиль сразу же покорили её подписчиков.

Свою серию снимков Дарья подписала фразой на английском: "Paris is always a good idea" ("Париж, это всегда хорошая идея), что только подчеркнуло её любовь к стилю, путешествиям и романтичной атмосфере французской столицы.

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