'Что в них такого?' Россиянин с рекордом 4-0 вызвал на бой Усика, высмеяв Джошуа и Уайлдера

Российский боксер Сослан Асбаров (4-0-0-1, 1 КО) выразил готовность подраться с украинским суперчемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО). 33-летний москвич, который не достиг никаких успехов на профессиональном ринге, отметил, что для поединка против нашего соотечественника ему нужно полгода на подготовку.

Об этом Асбаров заявил в интервью порталу Sport24. Представитель страны-агрессорки отметил, что рассчитывает на противостояние с Усиком, а также нелепо посмеялся над нокаутерами – американцем Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 41 КО) и британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Вот говорят Уайлдер, Джошуа… А что в них такого? Глядя на их бои, я не вижу в них ничего фантастического. Полгода подготовки, я буду в лучших кондициях, чтобы провести бой с Александром Усиком. И я хочу показать ему, на что я способен. Понятно, что сейчас кто-то скажет: "Посмотри, где он и где ты". Я это понимаю, но я знаю, на что я способен. И я знаю, что могу показать в бою против него. Это не просто слова. Надеюсь, в боксе у меня все будет нормально, и я доберусь до этого боя", – сказал Асбаров.

Ранее россиянин Мурат Гассиев (32-2-0-1, 25 КО) выразил уверенность в том, что Усик может проиграть любому супертяжу. Кроме того, дагестанец добавил, что Александр Поветкин мог бы победить нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил анекдотичное мнение о том, что Александр Поветкин в своей лучшей форме легко бы победил украинца Александра Усика.

