'Элита российского бокса': Гассиев заявил, что Поветкин мог бы побить Усика

Известный российский боксер Мурат Гассиев выразил абсурдное мнение о том, что его соотечественник Александр Поветкин в своей лучшей форме имел бы все шансы победить Александра Усика. По словам спортсмена из Владикавказа, в потенциальном противостоянии представителей РФ и Украины нашему соотечественнику грозило бы поражение.

Такое заявление Гассиев сделал в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", пишет портал mma.metaratings.ru. Россиянин, который с треском проиграл Усику в 2018 году в Москве в бою за звание абсолютного чемпиона мира, добавил, что не считает Александра непобедимым.

"Александр Поветкин – олимпийский чемпион, так же как и Усик. Хороший боксер, элита прошлых лет российского бокса, легенда. Я сам рос на его боях, Дениса Лебедева, Гриши Дрозда. Он нокаутер, у него хороший удар. Я думаю – что в одну сторону, что в другую – любой мог бы победить. Перебоксировать Усика возможно? Все зависит от подготовки, морального настроя. Я не считаю его неуязвимым. Ко всему можно найти ключи. Главное – найти их", – сказал Гассиев.

До этого россиян озвучил мнение о том, что Усика может победить любой супертяж, который входит в топ-10 рейтингов. Напомним, Уукраинец победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии единогласным решением судей с разгромным счетом 119:109, 120:108, 119:109.

Как сообщал OBOZ.UA, известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил анекдотичное мнение о том, что Александр Поветкин в своей лучшей форме легко бы победил украинца Александра Усика.

