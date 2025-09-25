'Да любой! Один удар – и все': россиянин Гассиев отметился нелепостью о том, кто может победить Усика

Российский боксер Мурат Гассиев (32-2-0-1, 25 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (24-0, 15 КО) может проиграть любому супертяжу, который входит в топ-10 мировых рейтингов. 31-летний осетин, который с треском проиграл украинцу в бою 2018 года в Москве за звание абсолютного чемпиона мира, отметил, что для поражения нашего соотечественника будет достаточно одного удара.

Видео дня

Об этом Гассиев заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", пишет портал mma.metaratings.ru. Представитель тяжелого веса, который после фиаско в бою с Усиком сменил весовую категорию, добавил, что соперникам украинца нужно всего лишь хорошо по нему попасть.

"Кто может победить Усика в супертяжах? Да любой! Абсолютно любой, кто находится в десятке-двадцатке рейтинга. Ребята весят за 100 килограммов – просто шальной удар можно пропустить. Я это неоднократно говорил. Один удар – и все закончится. Любой имеет шанс на победу и стать чемпионом", – сказал Гассиев.

Напомним, Усик победил Гассиева в фи нале Всемирной боксерской суперсерии единогласным решением судей с разгромным счетом 119:109, 120:108, 119:109.

Как сообщал OBOZ.UA, известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил анекдотичное мнение о том, что Александр Поветкин в своей лучшей форме легко бы победил украинца Александра Усика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!