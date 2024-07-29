'Что сказать... Дурак': украинец эмоционально отреагировал на выступление на Олипиаде-2024

Украинский прыгун в воду Алексей Середа эмоциональной отреагировал на выступление в дуэте с Кириллом Болюхом в финале Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже. Наши ребята заняли пятое место, а 18-летний уроженец Николаева отметил, что допустил грубую ошибку.

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Об этом Середа заявил в интервью "Суспильному Спорт". Юный спортсмен, для которого Игры в Париже стали уже вторыми в карьере, подчеркнул, что во время одного не самых сложных элементов выполнил его откровенно плохо. Это сказалось на итоговом результате украинцев.

"Сделал очень маленький шаг вперед. На предыдущей Олимпиаде я был шестой, теперь – пятый. Результатом не доволен. Совершил ошибку на пятом прыжке с коэффициентом сложности 3,7. Сделал на пять баллов. Ну, что сказать... Дурак. Была травма, но для меня это не оправдание. Я готовился, на разминке у меня иногда этот скачок получался. Конечно, я готовился поменьше, чем другие, но все равно я так себя не могу оправдать. Просто "лопушара". Ну, по факту", – сказал Середа.

Ранее он также иронично прокомментировал собственное выступление на Олимпиаде в Париже, отметив, что его партнер ругает его за ошибки.

Как сообщал OBOZ.UA, шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню в пятницу, 26 июля, в знак протест против ужасного транспорта.

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