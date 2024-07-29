'Бьет в номере. Ременем': почему одна ошибка оставила украинцев без медали Олимпиады, но они показали лучший результат в нашей команде

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх заняли пятое место в трибках из 10-метровой вышки на Олимпийских играх-2024. В Париже призеры чемпионатов мира в этом виде программы могли рассчитывать и на "бронзу", если бы чище выполнили свой сложнейший прыжок. Победу здесь одержали китайцы, второе место заняли британцы, а третьими стали канадцы.

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Вину за не очень удачное выступление победитель Европейских игр Среда взял на себя и не считает травму руки накануне соревнований оправданием. Хотя из-за этого не мог прыгать больше двух месяцев и, конечно, выпал из соревновательного ритма.

"Я сделал ошибку на пятом прыжке, она была незначительной, но ее хватило. Да и другие прыжки можно было бы улучшить. Поэтому разочарование немного есть. Нам не хватило до "бронзы" 10 баллов, вот если бы я как раз пятый прыжок выполнил на 7,5 баллов, то были бы третьи. Но видите: это спорт. Одна ошибка, и ты сразу вылетаешь", – рассказал Середа.

Как уверяет Алексей, травмированная рука уже не беспокоит. И по его мнению это не оправдание.

"Почему произошла ошибка? Потому что еще не научился прыгать нормально. Когда научусь, то не буду ошибаться", – самокритично заявил Середа, хотя еще недавно было неизвестно, сможет ли он выступить в этом виде программы вообще.

"Я думал, что буду больше волноваться. А на самом деле не очень. Вот на этом пятом прыжке я волновался, а на последнем уже получился довольно расслабленный. На самом деле, этот пятый скачок у меня и на разминке не очень хорошо получался, не было хороших попыток. То есть, он еще недоработан. Здесь много факторов – и техника прыжка, и физическая форма. Плюс нервотрепка. Можно сказать, что травма повлияла, было бы немного больше времени... Но для меня это не оправдание. Я ошибся", – отметил Среда.

На шутливый вопрос, не ругает ли его Кирилл после ошибок, Алексей с юмором ответил: "Ругает. И бьет меня в номере. Ремнем. На самом деле меня еще больше огорчает, что я подвел не только себя, но и Кирилла. Через меня и он остался без медали".

Рассказал украинец и о потенциальной борьбе с китайцами: "Я не знаю, как с ними соревноваться. Вот у нас было лучшее выступление в Фукуоке, когда мы набрали 432 балла, а они сейчас набрали 390. То есть нам еще один скачок прибавлять надо. К сожалению , я пока не вижу возможности их обогнать".

Но у Среды еще будет возможность сразиться за награду Олимпиады в индивидуальных прыжках с вышки.

"Я уже более-менее проглотил это выступление. Сейчас еще Кирюха меня в номере повоспитывает... Если серьезно, то я буду делать все возможное, но ничего не обещаю. Не теряю ли мотивации? У меня наоборот. Я такой человек, когда что-то не удается, то наоборот появляется больше мотивации, и я еще больше начинаю работать. Потому что действительно это возможно, у меня есть все шансы и осталось совсем немного", – добавил Алексей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Белодид дисквалифицировали на Олимпиаде-2024.

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