'Что с ним сделал соперник?' Сабо проехался по футболисту 'Динамо' за матч с 'Кристал Пэлас'

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал полузащитника команды Владимира Бражко за матч с "Кристал Пэлас" в Лиге конференций. Бывший наставник "бело-синих" и сборной Украины отметил, что хавбек провалился в моменте со вторым голом англичан.

Такое мнение Сабо выразил в интервью таблоиду "Блик". По его словам, президенту "Динамо" Игорю Суркису, главному тренеру Александру Шовковскому необходимо провести глубокий анализ происходящему с командой, которая в последних пяти матчах добыла лишь одну победу.

"Кризис в "Динамо" уже давно. Стыдно за команду... Некоторые игроки, которых я раньше хвалил, надеялся, что они вырастут в хороших мастеров, затормозились в своем развитии, перестали развиваться. Бражко надо идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом "Динамо", что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров раскрутил его, обошел, отдал пас и все – гол в нашу сетку ворот. Суркису и Шовковскому надо сесть, поговорить, понять, что происходит с командой и как-то решать проблему", – сказал Сабо.

Накануне "Динамо" проиграл "Кристал Пэлас" в стартовом матче Лиги конференций. Свой следующий поединок киевляне проведут на выезде против турецкого "Самсунспора". Эта команда начала турнир победой над варшавской "Легией" в гостях (1:0).

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" добыл победу над шотландским "Абердином" в зрелищном матче Лиги конференций.

