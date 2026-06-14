УкраїнськаУКР
русскийРУС

ФИФА потребовала изменить форму одной из сборных на ЧМ-2026. Что произошло

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,2 т.
На форме сборной Египта традиционно присутствуют семь звезд в честь семи титулов Кубка африканских наций
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Международная федерация футбола потребовала от сборной Египта изменить дизайн формы на чемпионат мира 2026 года, убрав с футболок звезды, символизирующие победы в Кубке африканских наций. В федерации футбола Египта заявили, что уведомление носило плановый характер, а также сообщили о корректировке оформления номеров на форме с золотого на белый цвет.

Сборная Египта в форме со звездами

По данным Египетской футбольной ассоциации, ФИФА заранее напомнила о необходимости привести экипировку в соответствие с регламентом турнира. Речь идет о запрете размещения на форме символов, не связанных с победами на чемпионатах мира, при этом для самого турнира допускаются только звезды, относящиеся к мировому первенству.

Сборная Египта в форме без звезд

На форме сборной Египта традиционно присутствуют семь звезд в честь семи титулов Кубка африканских наций. В ФИФА действует общее правило, согласно которому такие элементы не используются на мундиале, за исключением отдельных случаев, предусмотренных регламентом.

Футболист сборной Египта в форме со звездами

Также сообщается, что производитель экипировки изменил цвет игровых номеров по запросу ФИФА для лучшей читаемости. Сборная Египта вернется на чемпионат мира впервые с 2018 года и проведет матчи группового этапа против Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

СШАЧМ-2026сборная Египта по футболу
Редакционная политика