ФИФА потребовала изменить форму одной из сборных на ЧМ-2026. Что произошло

Международная федерация футбола потребовала от сборной Египта изменить дизайн формы на чемпионат мира 2026 года, убрав с футболок звезды, символизирующие победы в Кубке африканских наций. В федерации футбола Египта заявили, что уведомление носило плановый характер, а также сообщили о корректировке оформления номеров на форме с золотого на белый цвет.

Видео дня

По данным Египетской футбольной ассоциации, ФИФА заранее напомнила о необходимости привести экипировку в соответствие с регламентом турнира. Речь идет о запрете размещения на форме символов, не связанных с победами на чемпионатах мира, при этом для самого турнира допускаются только звезды, относящиеся к мировому первенству.

На форме сборной Египта традиционно присутствуют семь звезд в честь семи титулов Кубка африканских наций. В ФИФА действует общее правило, согласно которому такие элементы не используются на мундиале, за исключением отдельных случаев, предусмотренных регламентом.

Также сообщается, что производитель экипировки изменил цвет игровых номеров по запросу ФИФА для лучшей читаемости. Сборная Египта вернется на чемпионат мира впервые с 2018 года и проведет матчи группового этапа против Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!