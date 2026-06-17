Группа L на ЧМ-2026: расписание, календарь, во сколько матчи, результаты и турнирная таблица онлайн

Чемпионат мира по футболу, который является главным спортивным событием 2026 года, принимают США, Мексика и Канада. На турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, впервые в истории играют сразу 48 сборных, ровно треть из которых представляют Европу.

Видео дня

В группа L выступают сразу две сборные из зоны УЕФА – Англия и Хорватия. Компанию им составили Панама и Гана, которые, по прогнозам, поведут борьбу за третью строчку.

Интересно, что "клетчатые" и "три льва" играли друг с другом в полуфинале мундиаля-2018. Тогда хорваты одержали победу в дополнительное время.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ L ЧМ-2026

17 июня, 23:00. Англия – Хорватия

18 июня, 02:00. Гана – Панама

23 июня, 23:00. Англия – Гана

24 июня, 02:00. Панама – Хорватия

28 июня, 00:00. Панама – Англия

28 июня, 00:00. Хорватия – Гана

В стадию плей-офф гарантированно попадают сборные из топ-2. Следующая команда в турнирной таблице сможет рассчитывать на путевку в 1/16 финала, однако для продолжения борьбы на турнире ей нужно стать одной из восьми лучших среди занявших третьи места.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!