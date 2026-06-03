ЧМ-2026. Группа D: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица
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Нынешним летом США, Канада и Мексика принимают главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира участие в нем примут сразу 48 сборных, которые во время жеребьевки были разбиты на 12 групп.
Одни из хозяев американцы были помещены в квартет D. Здесь соперниками "звездно-полосатых" станут команды Парагвая, Австралии и Турция, которая на своем единственном мундиале в 2002 году выиграла бронзовые награды.
Явного фаворита в этой группе не просматривается, но аутсайдером выглядят австралийцы.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ D ЧМ-2026
13 июня, 04:00. США – Парагвай
14 июня, 07:00. Австралия – Турция
19 июня, 22:00. США – Австралия
20 июня, 06:00. Турция – Парагвай
26 июня, 05:00. Турция – США
26 июня, 05:00. Парагвай – Австралия
Чтобы продолжить борьбу в следующей стадии, командам нужно финишировать в топ-2 группы. При этом следующая сборная сохранить шансы на выход в плей-офф. Чтобы оказаться в 1/16 финала ей нужно стать одной из восьми лучших команд, которые займут третьи места.
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