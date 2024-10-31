'Черкаськи Мавпы' в концовке дожали 'Кривбасс' в Суперлиге Favbet

"Черкаськи Мавпы" добыли победу над "Кривбассом" в очередном поединке регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Матч в Черкассах завершился со счетом 72:64.

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Команды продемонстрировали яркий, зрелищный баскетбол. В первой половине игроки обоих клубов результативно проводили свои атаки, перехватывая поочередно лидерство – до большого перерыва лидер сменялся 11 раз.

Старт третьей четверти остался за хозяевами, которые первую половину десятиминутки выиграли 8:3, а затем повели +8. Но в следующие три минуты уже Кривбасс совершил рывок 8:0, сравнив счет – 52:52.

В этот момент, за 1:34 минуты до конца третьей четверти в Черкассах прозвучала воздушная тревога, из-за чего командам пришлось остановить игру и спуститься в укрытие.

Вынужденный перерыв длился более часа. После возобновления матча темп игры упал, но преимуществом завладели хозяева. Черкасские Мавпы на старте последней десятиминутки создали себе преимущество +7, но Кривбасс своим мини-рывком вернул интригу в матче, сократив до 3 очков свое отставание.

Впрочем, Черкасские Мавпы на это ответили еще одним своим удачным отрезком, заработали +9 за 1:34 минуты до конца и уже не потеряли победу.

Черкасские Мавпы выиграли подбор 43:29, но при этом Кривбасс совершил 15 перехватов, тогда как у Черкасских Мавп было всего 3 перехвата до паузы из-за воздушной тревоги (в концовке хозяева довели этот показатель до 10).

Самыми результативными в матче стали Михаил Бублик у Кривбасса с 19 очками, и Кирилл Марченко у Черкасских Мавп с 20 очками. Отдельно отметим Лева Кошеватского, записавшего в актив 14 очков, 7 подборов, 10 передач (2-й показатель в сезоне) и 5 перехватов (повторение рекорда сезона) РЭ 26.

Завтра, 1 ноября, команды проведут в Черкассах еще одну встречу между собой. Начало игры в 18.00.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС Будивельник

Черкасские Мавпы - Кривбасс 72:64 (20:22, 22:19, 15:13, 15:10)

Черкасские Мавпы: Марченко 20+5 подборов, Холод 10+8 подборов, Кошеватский 14+7 подборов + 10 передач + 5 перехватов, Агафонов 8+12 подборов, Пирогов 13 – старт; Клебан 4, Упырь 3, Климов 0

Кривбасс: Бублик 19, Ловингс 6 – 9 потерь, Водолазский 4, Пестик 4, Хант 13 + 9 подборов – старт; Быков 11, Мельник 7+5 подборов, Бибиков 0