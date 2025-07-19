Россию возвращают на международные турниры впервые в командном виде спорта. Названа федерация, которая это делает

Международная федерация гандбола (IHF) обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой допустить сборные России и Беларуси к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Беларуси со ссылкой на письмо главы IHF Хассана Мустафы, адресованное руководству гандбольных федераций двух стран.

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Мустафа напомнил, что отстранение россиян и белорусов было введено 4 марта 2022 года по рекомендации МОК и касается всех команд, судей, функционеров и специалистов. Он подчеркнул, что это решение остаётся в силе, несмотря на его болезненность для гандбольного сообщества.

По его словам, IHF уже направила в МОК предложение со сценарием возможного возвращения российских и белорусских команд, подчеркнув важность их участия для развития гандбола. Этот документ был подан 5 июня 2025 года, но ответа от МОК до сих пор нет, несмотря на напоминания.

В завершение Мустафа выразил надежду на скорейшее восстановление мира и возвращение всех спортсменов на международные площадки.

❌ Где Россия не допущена:

Футбол (FIFA, UEFA): все сборные и клубы отстранены с 2022 года. Никаких флагов, гимнов, участия — в любом виде.

все сборные и клубы отстранены с 2022 года. Никаких флагов, гимнов, участия — в любом виде. Хоккей (IIHF): сборная России не играет на чемпионатах мира и других турнирах. Вопрос участия в Олимпиаде-2026 открыт, но вероятность допуска крайне низка.

сборная России не играет на чемпионатах мира и других турнирах. Вопрос участия в Олимпиаде-2026 открыт, но вероятность допуска крайне низка. Баскетбол (FIBA): россияне не участвуют в официальных турнирах, включая отборы на чемпионаты мира и Олимпиаду.

россияне не участвуют в официальных турнирах, включая отборы на чемпионаты мира и Олимпиаду. Волейбол (FIVB, CEV): полное отстранение от всех соревнований.

полное отстранение от всех соревнований. Гандбол, водное поло, регби и др. — аналогично, участие российских сборных исключено или приостановлено.

⚠️ Где возможны исключения:

В некоторых неолимпийских или менее политизированных федерациях россияне допускаются как нейтралы , но это чаще касается индивидуальных , а не командных видов.

или менее политизированных федерациях , но это чаще касается , а не командных видов. В отдельных юношеских или азиатских турнирах (куда Россия стремится в обход Европы) бывают формальные попытки участия, но с флагом и гимном их нигде не пускают.

✅ Флаг и гимн:

Использование государственного флага и гимна России по-прежнему запрещено на международных соревнованиях — даже если отдельные спортсмены где-то допущены как "нейтральные".

Итог : На июль 2025 года в групповых видах спорта ни одна сборная России не участвует в международных турнирах под своим флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае IHF и Европейская федерация гандбола (EHF) запретили европейским сборным проводить товарищеские матчи с командой России. Организации таким образом придерживаются санкции в отношении представителей страны-агрессорки, введенных после вторжения РФ в Украину.

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