Чемпиона Нидерландов по футболу не рискнули привозить в Россию из-за гимна Украины. Видео

Нападающего донецкого "Шахтера" Лассину Траоре не включили в состав сборной Буркина-Фасо на товарищеский матч против России. Главный тренер команды Амир Абду заявил, что футболиста решили не везти в РФ из-за сложностей со въездом и нежелания рисковать.

Сборная Буркина-Фасо 5 июня сыграет с Россией в Волгограде, а 9 июня проведет встречу с Беларусью в Минске. Во вторник тренерский штаб объявил заявку из 25 игроков, однако форварда "Шахтера" в ней не оказалось.

Главный тренер команды Амир Абду на пресс-конференции объяснил отсутствие одного из лидеров сборной. По словам специалиста, причина не связана со спортивными аспектами.

"Его отсутствие не связано с футболом. Лассина провел хороший сезон, особенно концовку. Но въезд в Россию с его паспортом немного осложнен. Мы не хотели рисковать. Нам будет его не хватать", – сказал Абду.

Траоре считается одним из немногих иностранных игроков "Шахтера", которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. В мартовском интервью чешскому изданию Livesport форвард признался, что за пять лет Украина стала для него близкой страной.

Также футболист рассказівал, почему поет гимн Украины перед матчами.

"Я слышу его уже пять лет. То, что я слушаю его перед началом каждого матча, заставило меня полюбить гимн. Я начал узнавать значение отдельных фраз и привязался к нему. Это способ уважать и чтить страну, которая приняла тебя и дала тебе все необходимое", – сказал тогда Траоре.

В "Шахтер" Траоре перешел в июне 2021-го из нидерландского "Аякса", где становился чемпионом страны. Недавно "горняки" продлили контракт с 25-летним форвардом до лета 2031 года. В нынешнем сезоне Лассина забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 19 матчах за донецкий клуб.

22 февраля Траоре вышел на 65-й минуте и оформил хет-трик в матче чемпионата Украины против "Карпат". Нападающий отличился трижды за заключительную часть второго тайма Премьер-лиги Украины, обеспечив победу команды со счётом 3:0.

