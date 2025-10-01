Чемпион Украины по футболу уехал в заграничную командировку 'на стажировку' и не вернулся

Гендиректор киевского "Динамо" Дмитрий Бриф сообщил об одной из причин разрыва сотрудничества с бывшим нападающим киевлян и экс-советником Игоря Суркиса Артемом Кравцом. По словам функционера, последний раз 36-летний Кравец отправился в зарубежную командировку для стажировки и после этого в Киев уже не вернулся.

"Он дал понять, что работать собирается только дистанционно. Но клуб не намерен держать человека на аутсорсе, который не выполняет поставленные задачи. Поэтому мы приняли решение завершить сотрудничество", — объяснил Бриф в интервью Tribuna.com.

Напомним, что Артем Кравец является воспитанником "Динамо", выступавший за первую команду с 2006 по 2018 год и в сезоне 2020/21. С 2011 по 2019 годы он провел 23 матча за национальную сборную Украины, где забил 8 голов. На клубном уровне выиграл два чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Украины.

После завершения карьеры в 2023 году он вошел в руководство киевского клуба и работал советником президента "Динамо" по развитию детско-юношеского футбола, а также участвовал в реформировании селекционного отдела.

Однако в сентябре 2025-го сотрудничество было прекращено. Перед этим Кравец публично критиковал политику клуба и говорил о проблемах с трансферной и селекционной деятельностью, а также намекал на коррупцию в академии.

