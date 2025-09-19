Предлагали $10 тысяч: 'Динамо' обвинили в коррупции. Суркис ответил словами 'не взял – и очень хорошо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис едко отреагировал на слова бывшего футболиста команды и его советника Артема Кравца о наличии коррупции в столичном клубе. По словам экс-нападающего, ему несколько раз предлагали деньги за то, чтобы он устроил в детско-юношескую школу некоторых детей, однако босс "бело-синих" отверг подобные высказывания.

Об этом Суркис заявил в интервью порталу "Чемпион". Функционер подчеркнул, что если Кравцу предлагали 10-15 тысяч долларов за подобную услугу, это означает, что именно в нем видели человека, который может обмануть собственный клуб путем получения взяток.

"Кравец обвиняет кого-то, но по делу ничего не говорит. Ему звонили и предлагали деньги за то, чтобы кого-то устроить в школу "Динамо" Киев. Логично? А доказательств никаких нет. Возможно, люди, которые не могли устроить своего ребенка в нашу школу, решили, что именно Кравец может это организовать, что именно он коррупционер? Не взял деньги – и очень хорошо. Я знаю одно: все, что наговорил Артем в этом интервью, не соответствует действительности", – сказал Суркис.

