Бывший министр спорта России Павел Колобков продемонстрировал истинное отношение страны-агрессорки к прекращению огня на войне в Украине. Олимпийский чемпион по фехтованию, повторяя нарративы кремлевской пропаганды, отметил, что этот вопрос является провокационным, а также примером политизации спорта.

Об этом Колобков в патриотичном угаре и приступе шовинизма заявил в комментарии порталу Sport24, реагируя на призывы МИД Италии к перемирию во время Игр-2026. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также цинично унизил украинцев, которые "не представляют ценности" в спорте.

"Это все, конечно, хорошо, но наш президент уже много раз сказал, что для любого перемирия должны быть созданы определенные условия и договоренности. Нужно адекватно оценивать сложившуюся ситуацию. Я вообще не удивлен таким заявлением. Не думаю, что это стоит обсуждать с украинской стороной. В спорте они не представляют для нас никакой ценности. Не стоит поддаваться на эти провокации", – сказал Колобков.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин со словами "я обалдел" высказался о согласии Украины об олимпийском перемирии.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил совершенно циничную мысль о том, что Россия не должна соглашаться на перемирие на время ОИ-2026

