Чемпион ОИ из РФ заявил, что украинцы "не представляют никакой ценности"

Чемпион ОИ из РФ заявил, что украинцы 'не представляют никакой ценности'

Бывший министр спорта России Павел Колобков продемонстрировал истинное отношение страны-агрессорки к прекращению огня на войне в Украине. Олимпийский чемпион по фехтованию, повторяя нарративы кремлевской пропаганды, отметил, что этот вопрос является провокационным, а также примером политизации спорта.

Об этом Колобков в патриотичном угаре и приступе шовинизма заявил в комментарии порталу Sport24, реагируя на призывы МИД Италии к перемирию во время Игр-2026. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также цинично унизил украинцев, которые "не представляют ценности" в спорте.

"Это все, конечно, хорошо, но наш президент уже много раз сказал, что для любого перемирия должны быть созданы определенные условия и договоренности. Нужно адекватно оценивать сложившуюся ситуацию. Я вообще не удивлен таким заявлением. Не думаю, что это стоит обсуждать с украинской стороной. В спорте они не представляют для нас никакой ценности. Не стоит поддаваться на эти провокации", – сказал Колобков.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин со словами "я обалдел" высказался о согласии Украины об олимпийском перемирии.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил совершенно циничную мысль о том, что Россия не должна соглашаться на перемирие на время ОИ-2026

