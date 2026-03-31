Чемпион из Крыма отказался выступать за Украину и принял гражданство России. Фотофакт

Киберспортсмен из Крыма Данил "Sdaim" Тупов сменил спортивное гражданство, что зафиксировано в профильных базах данных. В его профиле на HLTV вместо украинского теперь указан российский флаг.

Видео дня

По данным киберспортивных порталов, ранее игрок в 2023 году запрашивал установку украинского флага, что связывали с выступлениями в одной команде с fear.

При этом на протяжении карьеры он представлял коллективы российской сцены, включая GUN5 Esports и Team Nemesis.

Изменения в профиле совпали с его выступлением на турнире CIS LAN Championship #3 в марте 2026 года в Москве, где он занял третье место уже в составе Team Nemesis и был указан как игрок из России.

Интересно, что на сайте Nemesis на момент публикации этой новости Тупов по-прежнему числился украинцем.

Среди достижений Тупова: "золото" 500 Christmas Cup 2024, где команда заработала 30 тысяч долларов призовых, а также "золото" European Pro League Season 21. В числе результатов также "бронза" CIS LAN Championship #3 и попадания в топ-4 на CCT Season 3 European Series #6 и X2ONE Masters Season 1.

В 2024 году он выступал за европейские организации MOUZ NXT и Sprout, а также участвовал в квалификациях к PGL Major Copenhagen 2024 и PGL Astana 2025. Вместе с GUN5 Esports команда поднималась до 45-го места мирового рейтинга в декабре 2025 года.

По статистике, за карьеру игрок заработал от 20 до 38 тысяч долларов призовых, имеет 7 "золото", 1 "серебро" и 3 "бронза" на турнирах, а также показатель попаданий в голову на уровне 58,2% при более чем 800 сыгранных картах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!