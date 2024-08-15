'Слава Украине, я из Чечни': на Олимпиаде-2024 российские журналисты рвались за комментарием к украинцам, а власти Парижа вывезли всех бездомных

Олимпиада-2024 в Париже поставила перед Францией немало вызовов, ведь организаторы хотели многое делать впервые, как вот открытие за пределами стадиона. А также казалось, что они пытались произвести неизгладимое впечатление на весь мир, как своими роскошными локациями, так и уровнем организации главных соревнований четырехлетия. И во многом амбициозные французы достигли своей цели.

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Но, как оказалось, не обошлось без воровства, россиян на соревнованиях и недостатка мяса.

ОХРАНЯЛИ, НО ЧАСЫ УКРАЛИ. Олимпиада прошла без драк, террористических атак и громких скандалов по вине организаторов. Французы не только волновались из-за открытия за пределами стадиона, силовики едва не откровенно называли такой план безумием. За несколько дней до начала пришлось перекрывать весь центр Парижа вдоль Сены, несколько станций метро в центре так и не открыли до конца Олимпиады.

За безопасностью следовали десятки тысяч вооруженных полицейских и военных, особенно это касалось районов вокруг арен. По улицам регулярно ездили патрули, а над Парижем и его пригородом кружили вертолеты. После пожара на путях в день открытия, что привело к определенным проблемам с транспортом в городе из-за задержки реров, больше инцидентов не возникало.

Из-за усиленных мер безопасности вход на арены и для зрителей, и для журналистов мог занять определенное время. Когда пытались попасть на Стад де Франс, то проверяли даже воду, которую ты с собой несешь. То есть просили сделать несколько глотков, чтобы убедиться, что это действительно вода, а не какая-нибудь опасная жидкость.

Ради комфорта туристов французские власти пытались максимально очистить город, однако ближе к закрытию Игр в Париж начали возвращаться бездомные и нищие. До этого их мы видели только однажды и довольно далеко от какой-то из арен. А в последние дни Олимпиады некоторые особенно бесстрашные оккупировали для сна скамейки на крупных станциях метро и RER, но это было, конечно, в ближайший полицейский патруль.

Также по дороге на закрытие были замечены перекупщики, которые сначала спрашивали, нужен ли билет, а потом интересовались, лишний ли у тебя. Но границу никто не пересекал. В кругу наших журналистов даже начали шутить, что нет атлетов из-за поребрика и нет проблем, но в последний день Олимпиады представитель агрессорки, так называемый журналист "Спорт Экспресс", взобрался на Эйфелеву башню и вывесил свой триколор.

О воровстве в Олимпийской деревне стало известно уже после закрытия соревнований и возвращения наших атлетов домой.

"Из неприятных моментов Олимпиады – украли часы. У некоторых ребят похитили деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийской деревне. Ближе к отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всей Олимпиады, здесь более осторожны воры ", – рассказал в социальных сетях бронзовый призер ОИ-2024 по греко-римской борьбе, депутат ВР Жан Беленюк.

"СЛАВА УКРАИНЕ". "Слава Украине" стало своеобразным обязательным приветствием и даже тайным паролем. Ведь вот стоите вы где-то возле базилики Секре Кер, и к вам неожиданно подходит человек и по-русски говорит: "Добрый день". А еще ты замечаешь легкий акцент, возможно, юга РФ. И не сразу понимаешь, что отвечать. Но в тот же миг он тебе говорит: "Слава Украине!" И все, ты отвечаешь "Героям слава" и немного расслабляешься.

Правда, потом на вопрос, откуда он, молодой человек отвечает, что из Чечни. И ты снова пытаешься не потерять бдительность. Но он объясняет, что уже больше 9 лет проживает в Париже. И тогда сразу замечаешь, что он не сказал, что из РФ или России, а именно из Чечни, и нынешний террористический режим в Москве оставил без дома не только миллионы украинцев...

Что касается поддержки Украины – я ехала во Францию без особых иллюзий, ведь помощь на уровне государства и заявлений в СМИ – это одно, а мнение рядовых граждан – совсем другое, особенно когда парижане массово ехали из города, плюс в стране много мигрантов, которым не до наших проблем, а некоторые беглецы из исламских государств и их потомки, нас, мягко говоря, недолюбливают. Поэтому в эти районы я старалась даже не заходить, чтобы не прибавлять работы местной полиции.

Но зрители на трибунах встречали наших спортсменов очень тепло и даже поддерживали, как своих. Особенно это касается Ольги Харлан, когда переполненная "Гран Пале" скандировала "Ольга! Ольга!", просто муравьи шли по коже. На улицах или даже в общественном транспорте к нам подходили люди и говорили: "Мы с вами".

Как-то в метро подошла женщина и на ломаном английском сказала: "Хорошо, что здесь вы, а не русские". Очень многое знают "Слава Украине", а мы уже учили их продолжению. К примеру, после матча Марты Костюк один из волонтеров на арене сидел рядом с нами, а после победы киевлянки вернулся к нам и сказал "Слава Украине!". А мы уже научили его отвечать "Героям слава!"

Ко мне довольно часто подходили иностранные журналисты, многие из них бывали в Украине и писали о наших спортсменах. Один репортер подошел и говорит: "Мне очень досадно, что у вас такое происходит". А местный житель, которого я встретила в кафе, удивил тем, что читал историю Украины и знал, что когда Киев уже был развитым городом, то Москвы еще даже не существовало.

БЕЗ РФ И СОЮЗНИКА. Конечно, было приятно, что эти Игры прошли без России и Беларуси, без "победобесия" и толпы пьяных фанатов с изображением двуглавой курицы. О русских в разговоре с нами упоминали только в контексте войны. Но, к сожалению, определенное количество "нейтральных" без флага все же пролезло и даже взяло медали, что испортило впечатление от этого праздника спорта.

Так золотую медаль выиграл белорусский батутист Иван Литвинович, поддерживающий Лукашенко и войну в Украине. А россиянки Шнайдер и Андреева стали серебряными призерами в парных состязаниях у женщин. И если белорусских журналистов мы в Париже не видели, или, возможно, просто не замечали, то российские массово тусовались на кортах "Ролан Гаррос" и, как жаловались коллеги, иногда специально пытались привлечь внимание слишком громкими разговорами.

Также представители СМИ РФ посещали другие соревнования и даже пытались взять комментарий у наших атлетов. При мне в микс-зоне один из россиян обращался к известной борчихе Оксане Ливач и даже кричал, что согласен на комментарий на украинском языке. Но спортсменка сделала вид, что просто его не замечает, и направилась в раздевалку.

РОСКОШЬ ВЕРСАЛЯ. Имея известные на весь мир исторические памятки, было бы просто преступлением не использовать их для такого события. Пожалуй, как раз подумали и организаторы Игр, поэтому для большинства олимпийских объектов выбирали известные роскошные места или легендарные спортивные локации. Чего только стоит состязание брейкеров в самом центре Парижа на площади Конкорд, борцов и дзюдоистов разместили на Марсовом поле, а пляжный волейбол фактически у подножия Эйфелевой башни.

И даже в садах легендарного Версальского дворца проходили соревнования по конному спорту и современному пятиборью. Откровенно очаровал всех "Гран Пале", ставший фартовым для наших саблисток. Высокие стеклянные потолки и старинный балкон, из которого выходили на бой фехтовальщики, производил невероятное впечатление. И атмосфера там была такова, что просто муравьи по коже.

"На самом деле, он не старинный, его строили до Всемирной выставки 1900 года", – рассказал нам один из работников, пока мы ждали Ольгу Харлан после победы в бронзовой схватке. На самом деле, в рамках этой выставки прошла и вторая современная Олимпиада в столице Франции. Мы сошлись на том, что соревнования в величественном "Гран Пале" организаторы тонко и даже душевно соединили искусство и спорт.

Кстати, чтобы воплотить замысел "зеленейших Олимпийских игр" в истории организаторы почти не строили новых арен, а использовали имеющиеся. Лишь несколько объектов было построено позже: Олимпийская деревня стоимостью 1,45 млрд евро, водный центр для прыжков в воды и синхронного плавания за 172 млн евро и гимнастический и бадминтонный комплексы, которые обошлись в 136 млн евро.

ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРД. И еще очень важный момент: чтобы не говорили об очень высоких ценах на билеты в Париже, на всех соревнованиях, где мы успели побывать при участии украинских спортсменов и не только, арены были забиты – будь то 77-тысячный "Стад де Франс" во время легкой атлетики или 5-тысячный центр скалолазания Ле Бурже. Даже на тяжелой атлетике было нелегко найти в зале свободное место.

"Мы тоже хотели бы попасть на соревнования, но дешевые билеты быстро разлетелись. Ждем, когда появится возможность", – рассказывал в очереди за кебабом в турецком ресторанчике в Малабри один из местных жителей, скорее всего, намекая на перекупщиков или, возможно , и снижение цен. Хотя последнее вряд ли, ведь он хотел попасть на фехтование, которое просто обожают потомки мушкетеров, а арена "Гран Пале" постоянно была забита.

Самыми дешевыми на Олимпиаде были билеты на футбол, цены на которые стартовали от 15 евро. Более менее доступны были пропуски на водное поло или гребли на байдарках – начальная стоимость от 24 евро. А вот за очень популярные соревнования по спортивной гимнастике и плаванию, где четыре золотые награды собрал 22-летний любимец французов Леон Маршан, приходилось выложить кругленькую сумму, начиная от 100 евро.

Стоимость самого дорогого билета первой категории на легкую атлетику на вечернюю сессию достигала 990 евро. И трибуны "Стад де Франс" были переполнены. А когда мы спешили на финал боксерского турнира с участием украинца Александра Хижняка, проходившего на "Ролан Гаррос", то под кассами искали лишний пропуск немало и наших земляков, и иностранцев. Тогда билеты на полуфиналы и поединки за золото стоили от 150 до 600 евро. И большинство было раскуплено еще за два-три месяца до события.

В общем, только за счет билетов Франция должна была положить в государственный бюджет почти 1,2 млрд евро.

НЕ РАЗГОНИШЬСЯ. К недостаткам столицы Франции, конечно, можно отнести цены. Разумеется, если ты нашел средства для поездки на Олимпиаду, у тебя не пустой кошелек. Но если ты не журналист или участник соревнований и не получил проездного или транспорта от организаторов, только передвижение по Парижу и его пригородам влетят тебе в копеечку.

К примеру, разовый билет на любую зону столицы Франции стоит 6 евро. Поэтому, если вы приехали не на один день, не на один вид спорта и не живете рядом с ареной, вам нужен проездной или очень хороший план экономии.

Еда в пересчете на наши деньги, особенно у арен, обходилась недешево, например тарелка с жареной курицей и гарниром в виде картофеля и риса возле "Стад де Франс" стартовала от 20 евро. Любителям пиво приходилось выложить 5 евро за стакан 0,25 мл и 10 евро за пол литра.

Кроме экологичности французы на Олимпиаде много пропагандировали здоровый образ жизни и, в частности, веганство. И в первые дни на аренах у мясоедов фактически не было выбора, кроме холодного бутерброда с сыром и ветчиной в булке. На "Гран Пале", где соревновались фехтовальщики, нельзя было найти даже кофе с молоком. А потом уже "нарисовались" и хот-доги, и киши, и пицца.

Как-то вообще не встречала во время Олимпиады торговцев с печеными каштанами, которым когда-то так славился Париж. Зато для тех, кто любит выпечку и картошку фри, это был бы рай.

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