'Челси' нацелился на еще одного игрока сборной Украины: СМИ назвали впечатляющую сумму трансфера

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может уже в зимнее трансферное окно стать игроком лондонского "Челси". В услугах форварда испанской "Жироны" заинтересован лично наставник английской команды Маурисио Почеттино, которого впечатлило выступление нашего соотечественника в нынешнем сезоне.

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Об этом информирует британский таблоид The Sun. Отмечается, что Довбик занимает одно из первых мест в шорт-листе "Челси", который в срочном порядке ищет возможность усилить атаку команды из-за того, что сенегалец Николас Джексон выпадет из состава из-за участия в Кубке Африканских наций.

Почеттино видит в Довбике игрока, который составит конкуренцию Джексону в борьбе за место в старте. Лондонцы готовы выложить за Артема 45 миллионов евро. Украинский форварда в нынешнем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Наставник "Челси" надеется осуществить трансфер благодаря участию в нем Михаила Мудрика. Вингер может убедить партнера по сборной согласиться перейти в стан "синих".

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