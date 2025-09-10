'Чего мы ждали? Они не могут': легенда 'Динамо' раскритиковал сборную Украины за матч с Азербайджаном

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал сборную Украины за матч с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026, в котором "сине-желтые" добыли лишь ничью. Бывший наставник национальной команды упрекнул игроков в том, что они просто не знали, как действовать против насыщенной обороны соперника.

Видео дня

Об этом Сабо сказал в эфире аналитической студии YouTube-канала "Футбол 2.0". По его словам, подопечные Сергея Реброва провалились во всех аспектах игры, а также не смогли прибавить по ходу встречи в Баку. Знаменитый динамовец также спрогнозировал украинцам поражение в следующем поединке квалификации к мундиалю против Исландии.

"Футболисты не знают, что такое обыграть один на один. Они не могут дать больше. Ударов нет, только перекаты мяча слева-направо, справа- налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обыгрываний нет, ударов нет. Ничего. Как мы хотим выигрывать? За счет чего? У нас передача ради передачи, а что дальше? Ничего. А футбол без ударов – это не футбол. У нас не было голевых моментов. Чего мы ждали? Далее Исландия, что будет там? Ну проиграем, ну вот такая сборная у нас сегодня", – сказал Сабо.

Отметим, что после матча с Азербайджаном Ребров потребовал от болельщиков поддержать команду, которая "еще никуда не вылетела".

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Украины устроили демарш после матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!