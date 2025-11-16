Букмекеры дали прогноз, сможет ли Украина обыграть Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026

Сборная Украины считается фаворитом решающего противостояния с Исландией в шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва сыграют со своими прямыми конкурентами в борьбе за путевку в плей-офф квалификации в воскресенье, 16 ноября

Поединок принимает стадион "Легия" в Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Время начала – 19:00 по киевскому времени.

Украинская сборная готова дать бой Исландии! Букмекеры GGBET по состоянию на 13:00 16 ноября оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами 1.84 для подопечных Реброва и 5.06 для соперника.

Перед заключительным игровым днем соперники имеют в своем активе по семь набранных очков. Однако исландцы опережают "сине-желтых" по лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Это означает, что для того, чтобы попасть в стыковые матчи отбора ЧМ, команде Реброва нужна только победа над викингами.

В день игры наставник команды огласил свою заявку, исключив из нее игрока донецкого "Шахтера".

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Украина – Исландия.

