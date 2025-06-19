Будет еще больше ничьих или пойдет игра? Анонс 2-го тура клубного ЧМ-2025

Сегодня стартует 2-й тур Клубного чемпионата мира. Так уж сложилось, что матчи идут непрерывно и почти один за другим, ведь 1-й тур только-только закончился несколько часов назад. Как показала практика, далеко не все матчи турнира становятся зрелищными или имеют хотя бы один гол. Поэтому стоит обратить внимание лишь на те, что интересны с турнирной точки зрения. OBOZ.UA анонсирует самые интересные игры следующего игрового этапа.

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"Бенфика" - "Окленд": будет ли сухой матч для Трубина?

Орлы показали самый зрелищный матч 1-го тура. 2:2 с "Бока", дополненные двумя (!) прямыми удалениями, - зрители не пожалели, что выбрали эту игру. Трубин не зажигал, но и его команда усилиями Отаменди смогла в последний момент спастись. Теперь задача - разобраться с одним из самых слабых участников соревнований.

"Окленд" откровенно кайфует на КЧМ: приехав на турнир десятым составом с представителями разных профессий, клуб просто наслаждается возможностью не только смотреть футбол, но и поиграть в него с мировыми звездами. Даже их вратарь, пустивший 10 мячей, радовался, потому что его оппонентом был кумир Нойер. Поэтому увидеть очередную кучку мячей в воротах для него не будет неожиданностью, а вот провести еще 90 минут против одного из лучших клубов Португалии - за счастье. И для голкипера, и для всех одноклубников. Может ли "Бенфика" выиграть? Должна. Ведь победа 20-го июня позволит иметь больше шансов на плей-офф перед "Баварией".

"Бавария" - "Бока Хуниорс": куда делся Кейн?

Можно сказать, что именно этот матч будет для "Баварии" стартовым на турнире, ведь сокрушительный разгром стал неким спаррингом во дворе. Но вопрос - куда делся Кейн? За 61 минуту форвард нанес лишь 1 удар, а его оценка - наименьшая в команде; даже Карл и Мусиала получили лучшую оценку, проведя меньше времени на поле. Точно не такого ждали против аутсайдера от лучшего игрока Германии этого сезона.

"Бока" в своем матче не была последовательной: аргентинцы держали инициативу весь матч, но умудрились пустить от "Бенфики" 2 гола. Теперь им нужна победа, потому что "Окленд" выглядит донором очков для всех, а значит и португальцы возьмут свои 3 балла. Поэтому место в плей-офф забронирует только выигрыш над мюнхенцами. Возможно ли это, когда у немцев впереди два сильных клуба? Еще один вопрос группы С, который может сразу определить участника основной части КЧМ.

"ПСЖ" - "Ботафого": плей-офф здесь и сейчас

Для "ПСЖ" будто не завершалась Лига чемпионов: парижане переехали "Атлетико" 4:0 и даже ультрафанам матрасников было сложно узнать в этом разгроме испанскую команду. Разобравшись с главным соперником в группе, Энрике показал, что серьезно готов биться за квадрупл. И неважно, что этот трофей могут записать уже на новый сезон. "Ботафого" свой матч выиграл разными методами. Первый тайм команда выстрадала (даже имея преимущество в 2 гола), а уже после перерыва едва не проиграла. "Сиэтл" после 2:1 был близок к ничьей, но не вытянул физической дуэли.

Теперь против "ПСЖ" надо отработать все ошибки, ведь за них легко зацепится лучшая команда Европы. Улучшить оборону - задача номер 1, потому что Кварацхелия с Дембеле любят зайти именно через такие слабости. Тренер открыто признает, что именно защита будет щелью и у них очень мало времени на исправление ситуации. Пожалуй, для зрителя это лучший матч 2-го тура, ведь победитель пары досрочно выходит в плей-офф турнира. Единственное, что время неудобное - 20-го июня в 4 утра.

"Манчестер Сити" - "Аль-Айн": сделать второй шаг к плей-офф

Команде Пепа весело на КЧС: в первом туре голубой "Манчестер" легко разобрался с "Видадом", когда быстро забил Фоден, а Доку с его передачи довершил красивую победу. Фанаты же имели возможность увидеть дебют новичков - со старта вышли Шерки и Рейндерс. Защита титула продолжается, дальше "Аль-Айн". Это команда проблем, ведь после выигрыша второго титула Лиги чемпионов АФК, уже 2 года подряд клуб из ОАЭ пытается найти ключевой элемент своей игры. Отстоять статус победителя не удалось. В Азии тоже ввели Этап лиги, как в Европе, и там "боссы" совсем не были мастерами дела - команда проиграла 6 матчей и имела еще 2 ничьи; катастрофа для обладателя трофея. В домашней лиге команда тоже не попала в континентальные соревнования, поэтому тренера Жардима заменили: Ивич должен реабилитировать имя клуба на Клубном чемпионате мира. Матч против "Ювентуса" стал лишь репетицией, ведь, в отличие от итальянцев, англичанам есть что сказать на этом турнире. Похоже, что настоящая борьба для "Сити" начнется только за пределами группы.

"Интер Майами" - "Порту": мини-Европа для Месси

Интересная ситуация группы А: равенство очков после 1 тура открывает каждой команде возможность заскочить в плей-офф и решать все будет финальный тур. Все матчи по 0:0 - такого даже в УПЛ не придумаешь. Текущий 2-й тур должен стать драйвером, ведь это возможность зацепиться за выход дальше. Сегодня мы сможем проверить, хочет ли американский клуб биться за кубок. Хотя Месси не выиграет этот турнир: несмотря на звездный состав, букмекеры дают на "Майами" коэффициент 65:1. Похоже на то, что ему и не особо нужен этот трофей, ведь 3 таких уже есть дома. Это только воспоминания о встречах с европейскими командами. А вот для голкипера продолжается звездный час: он спас команду на пенальти с "Аль-Ахли" и готов стать спасителем и против португальцев. Зато "Порту", после ничьей 0:0 против "Палмейраса" получил немало критики. Несмотря на то, что Рамос тянул все, что летело, это не вдохновило полевых футболистов на реализацию. Поймут ли игроки, что только голы гарантируют выход дальше? Проверим через несколько часов.

"Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" Д: футбол традиций против футбола застоя

Африканская команда попала на КЧМ чудом, повезло с рейтингом. Это для них второе участие, но сейчас относятся к турниру особенно. Например, полузащитник Нео Маэма сказал, что их стиль игры вдохновлен бразильцами - играть так, чтобы было красиво и технично. Пока так не получилось, но первая победа есть - над "Ульсаном". А вот "Боруссия" пока не показывает никакого стиля: дортмундцев в игре против "Флуминенсе" тянул Кобель, сама команда мысленно давно в отпуске.

Этот матч следует посмотреть хотя бы потому, чтобы увидеть, какую философию несет футбол "Мамелоди" и удастся ли им показать тот самый бразильский футбол и засиять против европейского гранда. А еще и потому, что "Боруссия" едва ли не самая американизированная команда из Европы, у них аж 3 местных футболиста. Джованни Рейна вообще заявил: надо хорошо выступать и пройти глубже, чтобы попасть во второй за год финал крупного турнира. Что ж, пока движений к такому желанию мы не увидели. Но может, немцы проснутся во втором туре?

"Реал Мадрид" - "Пачука": будет ли победа для Алонсо?

Главный матч 1-го тура против "Аль-Хиляля" удался на славу: "Реал" первый тайм чувствовал себя аутсайдером, а во втором был неким середняком. Удержанная ничья для Алонсо стала посредственным началом, ведь сливочные были откровенно слабее. Далее - "Пачука" одна из немногих команд Северной Америки. Она заскочила на КЧМ как победитель Кубка КОНКАКАФ. Однако клуб полностью провалил розыгрыш мексиканской Апертуры - аж 16-е место в таблице! Теперь их ждет злой "Реал", совсем несопоставимый с "Зальцбургом". Обоим нужна победа и рубиться испанцы с мексиканцами будут не просто за победу, а за почти гарантию выхода дальше. Это один из немногих случаев, когда на КЧМ будет реванш - последний раз эти два клуба пересекались полгода назад, Межконтинентальный кубок уехал в Мадрид. И хоть наш Лунин лишь смотрит футбол со скамейки запасных, ему точно нравится атмосфера.