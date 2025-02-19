OBOZ.UA вновь о футболе, самой популярной в мире игре. Вспомним, друзья, каким был минувший 2024 год для сборной Украины.

Видео дня

Наша команда под руководством Сергея Реброва провела в нем 14 матчей. Пять из них – в рамках Евро-2024 (два в плей-офф квалификации и три в финальной стадии), шесть игр – в группе Дивизиона В Лиги наций, где ее соперниками были команды Грузии, Чехии и Албании. Набрав восемь очков, "желто-синие" заняли второе место. Еще три встречи были товарищескими.

Из этих 14 матчей наша сборная шесть выиграла, по четыре раза сыграла вничью и уступила сопернику. 19 мячей подопечные Сергея Реброва забили, 17 пропустили. По четыре раза вратарей соперников огорчали Артем Довбик и Роман Яремчук. Надежно свои ворота защищал в девяти матчах Анатолий Трубин, в трех из них удержав их "на замке". В 13 матчах из 14-ти с первых минут до финального свистка надежно действовал в защите неутомимый Илья Забарный.

Разное количество матчей, продемонстрировав хорошую игру, провели 22-летний хавбек "Динамо" Владимир Бражко и его ровесник из "Шахтера" Георгий Судаков. Удачно дебютировали в сборной Иван Калюжный ("Александрия") и Александр Назаренко ("Полесье").

Запомнились три победы нашей сборной в минувшем сезоне. Во всех счет был одинаковый – 2:1. Это поединки Словакия – Украина (2-й тур группового этапа Евро-2024), Украина – Исландия (финал плей-офф квалификации Евро-2024) и Албания – Украина (6-й тур группового этапа Лиги наций-2024/2025).

Напряженным будет для сборной Украины 2025 год. Осенью "желто-синих" ожидают шесть матчей в европейской группе отборочного турнира ЧМ-2026. Заняв второе место в своей группе Дивизиона В Лиги наций, сборная Украины завоевала право побороться со сборной Бельгии за повышение в классе на сезон-2026/2027.

Напомню, именно ничья со сборной Бельгии (0:0) в последнем туре группового турнира чемпионата Европы не позволила нашей сборной выйти в плей-офф. И вот впереди еще две игры между нашими командами.

Бельгийцы, в свою очередь, в элитном дивизионе Лиги наций играли в одной группе с Францией, Италией и Израилем. Заняв третье место, "красные дьяволы" получили возможность сохранить свое место среди сильнейших, но для этого надо обыграть сборную Украины. Первый матч состоится 20 марта на условно домашней для нас арене в Испании, а 23-го числа пройдет ответная игра в Бельгии.

Добавлю, что в рейтинге ФИФА бельгийцы находятся на восьмом месте, наша сборная располагается на 25-й строчке.

Напоследок отмечу, что сборная Украины провела под руководством Сергея Реброва уже 22 матча. Таким образом он вошел в пятерку лучших тренеров нашей главной команды по количеству проведенных матчей во главе "желто-синих". Вот как выглядит топ-десятка коучей сборной Украины по общему числу проведенных матчей: 1. Олег Блохин – 64, 2. Андрей Шевченко – 52, 3. Михаил Фоменко – 37, 4. Йожеф Сабо – 34, 5. Сергей Ребров – 22, 6. Алексей Михайличенко – 21, 7. Леонид Буряк – 19, 8. Валерий Лобановский – 18, 9. Александр Петраков – 15, 10. Олег Базилевич – 11.