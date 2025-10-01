Забарный совершил потрясающий сейв в матче ПСЖ – 'Барселона'. Видео

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный спас свою команду от стопроцентного гола в гостевом матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". 23-летний футболист сборной Украины смог обить мяч, летевший в пустые ворота.

Видео дня

На 14-й минуте хозяева организовали острую контратаку, на острие которой оказался Ферран Торрес. 25-летний игрок сборной Испании одним движением оставил вне игры голкипера парижан Лукаса Шевалье, однако забить гол помешал наш соотечественник.

Стоит отметить, что спустя несколько минут Торрес все таки открыл счет в игре. Французы потерял мяч в центр поля, после чего каталонские игроки в три паса довели круглый снаряд до своего форварда.

Под занавес тайма ПСЖ сравнял счет. Нуно Мендеш сделал идеальный ассист на Сенни Маюлу и 19-летний француз в окружении трех защитников мощно пробил Щенсного.

