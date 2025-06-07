Болельщик на футболе наехал на прохожего, не зная, что тот непобедимый боксер. Видео с последствиям собрало 24 млн просмотров

Видео со знаменитым мексиканским средневесом Мисаэлем Родригесом и неизвестным фанатом стало вирусным в сети. Ролик предположительно снят на стадионе Highmark в Орчард-Парке, Нью-Йорк, во время игры Buffalo Bills в сезоне 2024 года, однако в июне 2025-го обрел новую жизнь в интернете.

Видео дня

На кадрах 31-летнй Родригес спокойно спускается по трибуне, когда рядом начинает "быковать" один из темнокожих зрителей, не подоревая, кто стоит перед ним. Родригес, который в 15 боях одержал 15 побед (из них 7 нокаутом) не поддался на провокацию.

Несмотря на оскорбления спортсмен спокойно развернулся и ухмыляючись пошел на свое место, не слушая то, что ему кричал в спину агрессор

За несколько дней это видео собрало в социальной сети Х более 24 млн просмотров и сотни комментариев.

Для справки: Мисаэль Родригес — мексиканский боксёр, родился в 1994 году. В любительской карьере стал бронзовым призёром Олимпиады-2016, Панамериканских игр и серебряным призёром Игр Центральной Америки. Выступал за команду "Мексиканские воины" в WSB. С 2017 года боксирует в профессионалах под управлением Абнера Мареса. Его двоюродный брат — боец UFC Яир Родригес.

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