Болельщик кинул бумажный стаканчик в арбитра и лишил свою команду победы, 'подсадив' на огромный штраф. Видео

Матч чемпионата Бельгии между "Стандардом" из Льежа и "Антверпеном" завершился скандалом. Встречу пришлось прервать за три минуты до конца из-за поведения одного из фанатов хозяев.

Инцидент произошёл на 87-й минуте при счёте 1:0 в пользу "Стандарда". Арбитр Лотар Д’Хондт находился у бровки поля, когда из фанатского сектора в его сторону полетел бумажный стаканчик. Предмет попал судье в спину и задел игрока льежцев Тобиаса Мора. Судья мгновенно остановил игру и объявил о досрочном завершении матча.

Игроки обеих команд были ошеломлены решением арбитра, однако согласно правилам Бельгийской лиги, подобные ситуации трактуются строго. Матч будет доигран без зрителей в понедельник или вторник — с того момента и положения на поле, на котором произошла остановка.

Клуб "Стандард" подтвердил, что фанат, бросивший стаканчик, установлен и получит пожизненный запрет на посещение стадиона. В клубе также ожидают крупного штрафа и дисциплинарных санкций от федерации.

Правило о возобновлении матчей без фанатов было введено в Бельгии в сезоне 2022/23 после инцидента на игре "Юнион Сент-Жилуаз" — "Беершот", когда из-за беспорядков команде нарушителей присудили техническое поражение 0:5.

В нынешней встрече "Стандард" повёл уже на первой минуте благодаря голу Раффики Саида, но остался вдесятером после удаления Аднана Абида на 39-й минуте.

