Боксер-чемпион во время боя выкинул претендента с ринга в зал на зрителей. Видео

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе О’Шаки Фостер (25-3, 12 КО) успешно защитил титул в поединке против Рэймонда Форда (18-2-1, 8 КО). Уже в первом раунде 32-летний американец отметился необычным эпизодом, после которого 27-летний соотечественник оказался за пределами ринга.

Незадолго до окончания стартового раунда во время клинча Фостер попытался развернуть соперника, однако перестарался и буквально выбросил его за канаты. Форд вылетел за пределы ринга и упал на пол возле зрительских мест.

Несмотря на опасный эпизод, рефери не стал наказывать чемпиона

По ходу поединка боксеры неоднократно обменивались жесткими столкновениями, включая непреднамеренные удары головами и нарушения в клинчах. Во второй половине встречи Фостер выглядел свежее, а в 11-м раунде сумел разбить сопернику нос и прижал его к канатам.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу действующему чемпиону большинством голосов. Один арбитр выставил ничейный счет 114:114, двое других насчитали преимущество Фостера 118:110 и 116:112.

Таким образом, О’Шаки Фостер защитил титул чемпиона мира WBC во втором полулегком весе и довел свой профессиональный рекорд до 25 побед при трех поражениях.

