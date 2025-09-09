Бойкот от Дерюгиной. Украинская федерация гимнастики сделала официальное заявление

Украинская федерация гимнастики (УФГ) официально подтвердила, что готова бойкотировать международные турниры, если на них будут допущены российские спортсмены, даже под нейтральным статусом. В организации подчеркнули, что любые соревнования с их присутствием в любом статусе неприемлемы для Украины.

Видео дня

По словам федерации, подобные случаи не раз превращались в инструмент пропаганды и попытку агрессора показать признание со стороны цивилизованного мира.

Особое внимание акцентировано на том, что многие российские спортсмены, включая так называемых "нейтральных", внесены в список "чемпионов террора", опубликованный на сайте ГУР Минобороны Украины. Именно поэтому Федерация считает невозможным для украинцев выходить на один помост с теми, кого используют для виправдання агрессии.

"Вопрос национальной безопасности, а именно такой ее составляющей как информационная безопасность, преобладает над любыми соображениями и личными чувствами", — отмечается в заявлении.

В организации признали, что бойкоты наносят удар по спортивной составляющей и оставляют тяжёлый осадок у гимнастов и тренеров, которые готовились к соревнованиям. Однако в условиях войны приоритетом остаётся защита национальных интересов.

Федерация призвала украинскую спортивную общественность с пониманием отнестись к возможным бойкотам, отметив, что такой протест — действенный способ заставить международные спортивные структуры задуматься, "с какого боку баррикад они находятся".

При этом в заявлении подчёркивается, что речь не идёт только о пассивных шагах: Украина будет активно бороться и в юридическом, и в информационном поле, чтобы помешать России использовать спорт как элемент пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, Дерюгина бойкотом россиян взбесила чемпиона ОИ из РФ. Кроме того, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту РФ Светлана Журова обвинила украинских атлетов в якобы несправедливых нападках на россиян.