Бой Мохаммед Али – Александр Усик. Внук Али сказал, кто победил бы в этом поединке

Внук легендарного Мохаммеда Али Нико Али Волш (10-1, 5 КО), который является сам известным боксером-средневесом, считает, что схватка его деда с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) стало бы знаменательным событием в спортивном мире. Нико Уолш является сыном Рашиды Али – второй дочки от первого брака Мохаммеда. Она родилась вместе с сестрой-близнецом в 1970 году.

Видео дня

Отвечая на вопрос журналиста, смог бы Усик навязать борьбу, если представить их обоих в лучшие годы, Али Волш признался, что это было бы круто.

"Усик против моего деда – это весело. Конечно, я выберу деда, но это был бы потрясающий бой. У Усика есть харизма и талант, а такое сочетание встречается редко. У обоих оно есть, так что поединок был бы потрясающим", – сказал 24-летний боксер в эфире Youtube-канала Sean Zittel.

Уолш Али отметил серьезную схожесть своего деда с украинцем, одинаковый рост и примерно одинаковый вес.

"У них одинаковый рост, примерно одинаковый вес – почти идентичные. Поэтому, когда я думаю об Усике, он мне кажется современным вариантом моего деда. Не в плане навыков, а в плане габаритов и всего остального. Я считаю, что он идеально подходит для тяжёлого веса.

Люди говорили, что Тайсон Фьюри слишком большой, что Усик не сможет с ним справиться. Но Усик проделал потрясающую работу. Я не думал, что он победит – я на стороне Фьюри – но он отлично показал себя в обоих боях. Я считаю, что он – идеальный тяжеловес, и это доказывает, что мой дед доминировал бы в супертяжёлом весе и в наше время", – подытожил Уолш.

Отметим, что еще в 2023 году в материале британского таблоида Daily Mirror указывалось, что украинец сопоставим с легендарным Мохаммедом Али.

Напомним, что легендарный боксер скончался в июне 2016 года на 75-м году жизни. Трижды боксер становился чемпионом мира, что до него не удавалось никому. Али также является олимпийским чемпионом Игр-1960 в Риме. Он включен в Зал славы бокса и Международный зал боксерской славы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!