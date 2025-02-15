БК 'Днепр' в четвертый раз в сезоне одолел 'Ривне' в Суперлиге Favbet

БК Днепр обыграл Ривне на его площадке в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Счет встречи 78:65

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Ровенская команда к середине второй четверти давала бой сопернику, пытаясь играть на равных, но дальше днепряне набрали обороты и к большому перерыву оторвали в счете до +16. В третьей четверти Днепр удерживал добытое преимущество, а в четвертой совершил еще один рывок, поведя 25 очков.

В последние четыре минуты Днепр доигрывал молодыми игроками, что позволило Ривне сократить свое отставание.

У Днепра Сергей Загреба стал самым результативным с 20 очками, а Владимир Конев к 9 очкам добавил 7 подборов и 6 передач. В Ровно лучшим стал новичок команды Кран Морис Уиллиамсон с 16 очками.

Днепр идет на международную паузу, имея 21 победу в 21 матче, отправляя Владимира Конева и Даниила Сипала в сборную Украины, а Ривне завтра, 16 февраля, сыграет против Запорожья.

Суперлига. Регулярный чемпион

Ровно, ДЮСШ-4

Ривне — Днепр 65:78 (16:22, 13:23, 17:19, 19:14)

Ривне -ОШВСМ: Фуллер 2, Браун 9+7 подборов, Виллиамсон 16, Соловьев 10, Гарбарь 13+6 подборов – старт; Поносов 9, Головчик 4, Чиж 2, Шептицкий 0, Герасимчук 0, Тимощук 0

Днепр: Сипало 6+5 подборов, Тимофеенко 13+6 подборов, Конев 9+7 подборов + 6 передач, Закурдаев 9, Горобченко 5+6 подборов – старт; Загреба 20+5 подборов, Дубоненко 8, Бондарчук 6+6 подборов, Сорочан 2, Орешник 0, Попов 0, Коротченко 0