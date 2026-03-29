БК 'Днепр' с '+49' победил 'Киев-Баскет' в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBet

В Днепре последний матч регулярного чемпионата сыграли действующий чемпион Украины Днепр и новоиспеченный обладатель Кубка страны Киев-Баскет. Поединок завершился со счетом 100:51 в пользу хозяев.

С турнирной точки зрения для соперников результат большого значения не имел, ведь Днепр досрочно гарантировал себе первое место в таблице, а киевляне уже никуда не сдвинулись бы с третьей позиции.

В первой четверти команда Дмитрия Забирченко показала фантастическую реализацию дальних бросков, реализовав 8 попыток из 10. Такая результативность позволила гостям выиграть первую десятиминутку с приличным отрывом в 9 очков – 28:19. Однако во втором игровом периоде Днепр взялся отыгрываться: рывок 13-4 привел к тому, что в середине второй четверти счет стал равным (32:32). В дальнейшем команда Владимира Коваля усилиями Конева, Колдомасова, Закурдаева и Тимофеенко создала себе комфортное преимущество перед большим перерывом – 45:38.

Если во второй четверти киевляне набрали лишь 10 очков, то третья четверть, в которой Дмитрий Забирченко доверил больше времени молодым баскетболистам, стала катастрофической в плане набранных очков. За 10 минут на паркете гости набрали лишь 4 очка, в то время, как Днепр показал хорошую результативность впереди, записав в свой актив еще 25 баллов по итогам третьей четверти. Перед заключительным игровым периодом счет 70:42 практически не оставил места для интриги на площадке.

В последней четверти картинка на площадке не изменилась: Днепр продолжал стабильно набирать очки, киевляне часто теряли мяч и не часто реализовывали свои атаки. Итоговый счет 100:51 в пользу хозяев поставил точку в регулярном чемпионате для обеих команд. Лучшим в составе Днепра стал Даниил Сипало, в активе которого 13 очков, 13 подборов и 4 блок-шота. Теперь в плей-офф Киев-Баскет сыграет с Запорожьем, а Днепр ждет результат матча Нико-Баскет – Прикарпатье-Говерла. В случае победы николаевской команды, Днепр в первом раунде плей-офф сыграет с Черкасскими Мавпами, а если же Нико-Баскет потерпит поражение, то именно он станет соперником действующего чемпиона Украины.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Киев-Баскет 100:51 (19:28, 26:10, 25:4, 30:9)

Днепр: Горобченко 9 + 3 передачи, Дубоненко 10, Сорочан 7 + 4 подбора + 5 передач, Тимофеенко 13, Сипало 13 + 13 подборов + 4 блок-шота – старт; Конев 16 + 5 подборов + 3 перехвата, Закурдаев 12 + 4 подбора, Загреба 9 + 9 подборов, Колдомасов 9 + 3 передачи, Дружелюбов 2, Попов 0.

Киев-Баскет: Сушкин 0 + 3 подбора + 6 потерь, Клевзуник 4 + 5 подборов, Бублик 15, Смитюх 8, Сандул 0 + 4 подбора – старт; Карпюк 11 + 8 подборов, Рыжков 6, Смитюх 5, Романица 2 + 3 подбора, Колаволе 0, Малич 0, Бур 0.