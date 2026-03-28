БК 'Днепр' победой начал домашний тур Суперлиги GGBET

Днепр одержал уверенную победу над Ривном со счетом 86:68 на старте последнего в этом сезоне домашнего тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET.

Ровно неудачно начал матч – ужасная игра в защите, 9 потерь при построении атак и в итоге проигранная первая четверть 9:31. Во второй четверти гости немного лучше заиграли в защите, но в атаке хоть и стало меньше потерь, но реализация не улучшилась, поэтому на большой перерыв команды ушли при преимуществе Днепра 50:20.

В третьей четверти Ривне уже начал лучше играть в атаке, Днепр тоже не останавливался, поэтому зрители увидели наиболее результативную десятиминутку от команд, которую к тому же выиграло Ривне. Ривненчане также выиграли и последнюю четверть, но интригу уже не вернули, поскольку все было потеряно в первой половине.

У днепрян 18 очков набрал Максим Закурдаев, 17 очков и 7 подборов у Евгения Сорочана. У Ровно самым результативным стал Сергея Рябой с 13 очками.

Победа Днепра над Ровно оставляет шансы Запорожью на пятое место по итогу регулярного чемпионата – Запорожью сегодня нужно обыгрывать Киев-Баскет и тогда завтра Ровно и Запорожье разыграют пятое место в очном матче.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Ровно 86:68 (31:9, 19:11, 23:26, 13:22)

Днепр: Сорочан 17 + 7 подборов, Дубоненко 10, Сипало 9 + 9 подборов, Тимофеенко 13, Горобченко 5 + 6 подборов + 8 передач – старт; Закурдаев 18, Загреба 8 + 5 подборов, Попов 3, Дружелюбов 2, Тарасенко 1

Ровно: Дюпри 11 + 7 подборов, Тимощук 2, Рябой 13, Джейкобс 2 + 5 подборов, Коровяков 11 + 6 подборов – старт; Триколенко 10 + 5 подборов, Быков 9, Ковалевский 6, Поносов 4, Оверчук 0, Кравченко 0