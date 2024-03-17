БИПА завершила сезон в Суперлиге Favbet победой в овертайме над 'Политехникой-Галичиной'

В воскресенье, 17 марта, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные матчи регулярного сезона Суперлиги Favbet. В ивано-франковском бабле одесская БИПА одержала победу в своем заключительном матче, обыграв "Политехнику-Галичину" - 80:71.

Команды провели очень близкую игру – лидер менялся 15 раз. И как результат, выяснить победителя удалось только в овертайме. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались одесситы, выиграв отрезок 16:7, одолели львовян.

Главным героем овертайма и всего матча стал Маркус Льюис, набравший 21 очко, 12 подборов и 5 передач (РЭ 28). В Политехнике следует отметить Ярослава Карпюка, который собрал впечатляющий дабл-дабл — 13 очков и 22 подбора, установив новый индивидуальный рекорд сезона по подборам.

БИПА впервые в сезоне победила политехнику, но осталась на девятом месте в турнирной таблице и не сыграет в плей-офф. Политехника в первом раунде плей-офф будет противостоять победителю регулярного чемпионата Днепра.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Политехника-Галичина - БИПА 71:80 ОТ (15:18, 14:13, 15:14, 20:19, 7:16)

Политехника-Галичина: Сафонов 22, Карпюк 13 + 22 подбора - 4 потери, Ходов 11 + 5 подборов - 4 потери, Качанов 7 + 4 передачи + 4 перехвата, Смитюх 0 - старт, Федчук 13 + 5 передач + 3 подбора, Бачурин 5 + 6 подборов – 3 потери, Бартоломеев 0

Бипа: Льюис 21 + 12 подборов + 5 передач, Рябчук 15 + 10 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Ткаченко 12 + 11 подборов + 3 передачи, Уитли 6 + 4 передачи, Рудик 2 - старт, Шашков 15 + 4 передачи, Соловей 6, Рыкунов 3, Баранов 0, Неамцу 0