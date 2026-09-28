"Бегают сами по себе, а не командой". Почему футболистов именно 11 и может ли быть иначе

"На поле выходит стартовая одиннадцатка". Сколько раз мы слышали эту фразу перед началом футбольного матча. Но задумывались ли вы, почему с самого начала на поле должно быть именно 11 игроков? И почему вратарь считается отдельно от всех, в дополнение к этой десятке? OBOZ.UA рассказывает историю выбора количества игроков. Спойлер – ни в одной официальной книге нет ответа на этот вопрос.

На футбол повлиял крикет

Футбол как официальная игра существует 154 года, с момента проведения первого официального турнира в Англии. Но на самом деле в мяч ногами играют с незапамятных времён. И всё это время действовали совершенно разные правила, разное количество игроков и разные подходы. По игрокам единого соглашения не было. До середины XIX века на поле могли выходить как 15, так и 25 человек с каждой стороны – в зависимости от того, как договорились перед матчем. Кембриджские условия (как их правильнее назвать) не ограничивали количество игроков, а в 1863 году Футбольная ассоциация Англии по-прежнему допускала, что можно играть и 15 на 15.

Стандартне екіпірування кінця ХІХ сторіччя. Источник: Aston Villa FC

Решающее влияние оказал крикет – самый популярный вид спорта в Англии того времени, где в команде было именно 11 человек. Эта цифра как дань уважения той важной игре. Неожиданное влияние оказало и правило проживания, ведь в футбол играли в закрытых школах. Мальчики жили в комнатах по десять человек, а за ними присматривал один воспитатель. Когда общежития соревновались друг с другом, команда из десяти юношей и одного старшего само собой собиралась. Только в 1897 году Международный совет футбольных ассоциаций (предшественник ФИФА) окончательно стандартизировал требование о 11 игроках для всех официальных турниров.

На одного человека – 300 квадратных метров поля

Сотни игр и отзывы тренеров также привели к выводу, что в команде должно быть одиннадцать человек. Изначально на огромном поле могли играть как 5 человек, так и 20 в одной команде. Игра балансировала между свободными зонами и сплошным хаосом толпы. Поэтому тактика, стратегия и множество игр определили окончательное максимальное количество – 20 полевых игроков и 2 вратаря для поля стандартного размера.

Сегодня футбольное поле по требованиям ФИФА имеет размеры 105 на 68 метров, это 7140 квадратных метров игровой территории. Если там одновременно находятся 22 игрока, то на каждого приходится 324 квадратных метра площади. Но на самом деле это число постоянно меняется, ведь современный футбол основан на компактности. Из-за плотного прессинга и высоких линий обороны активная игровая зона часто не превышает квадрата размером примерно 40 на 40 метров, где, кроме вратарей, собираются практически все.

Футбол давно став компактним видом спорту. Источник: FIFA

Проблема не в количестве. Проблема в командности

В некоторых топовых европейских командах есть большая глубина состава, но это вовсе не означает, что все они могут показать результат. Посмотрите на тот же "Манчестер Юнайтед" – команду, которая утратила вкус к игре. Даже после прихода Каррика дьяволы не способны выиграть хотя бы 2 матча подряд, не говоря уже о 5. Тот самый болельщик с огромной прической, наверное, уже кучу раз пожалел о своём решении отказаться от парикмахера, пока не будет побед. Об этом ещё 5 лет назад говорил экс-игрок АПЛ Скотт Минто после матча 2021 года, когда "Янг Бойз" обыграли английского гранда:

Это выглядело как одиннадцать отдельных игроков, а не как единая команда. В этом и заключалась проблема. Основные игроки сыграли недостаточно хорошо. Когда в команду приходят молодые футболисты, именно от опытных ожидаешь, что они будут подсказывать им и вести за собой во время игры. А здесь создавалось впечатление, будто на поле одни только юноши Скотт Минто, экс-игрок «Челси»

Поэтому неважно, сколько людей находится на поле в данный момент. Даже если будет 8 на 8 с обеих сторон – они должны быть командой с индивидуальностями, а не набором исполнителей профессии спортсмена. И вы ещё не видели, какие споры были из-за номеров!

22 на поле было не только футболистов, но и номеров

Первые полсотни лет с тех пор, как в Англии футбол стал официальным видом спорта с правилами, люди просто бегали по полю! Записать, кто именно отличился, было почти невозможно, поэтому полагались на честность. Было просто столько-то футболистов с, хотя бы, футболками разного цвета. Но придумать для них номера на спине (чтобы было легче идентифицировать) додумались только в 1928 году. Первым это предложил "Арсенал" – его совет директоров провёл эксперимент, который охватил весь мир. Но и здесь были сложности, поскольку правила запрещали присутствие на поле двух одинаковых номеров. Это означало, что хозяева имели номера от 1 до 11, а гости – от 12 до 22.

Через схожі номери футболіст... Источник: ФК "Динамо" Київ Развернуть

Следующий этап развития номеров датируется 1940 годом: в ассоциации пришли к выводу, что может быть две десятки, ведь игроки и без того в разных футболках, и нет никаких проблем с их распознаванием. Однако игрокам основного состава по-прежнему запрещалось выбирать номера выше 11-го, и каждая позиция имела свою нумерацию. Ситуация изменилась только в 1993(!) году, когда разрешили выбрать и закрепить за собой любой номер при условии, что он не превышает общее количество игроков в заявке команды.

А уже в XXI веке мы можем увидеть и номер 99 на футболке – правила дошли до полной свободы. Хотя для чемпионата мира или Евро действуют строгие ограничения: заявка должна содержать номера только от 1 до 26, а первый всегда резервируется исключительно для вратаря. В Ла Лиге самые жесткие европейские ограничения: 25 игроков в заявке и номера 1–25. Если в основную команду переходит кто-то из молодежки, то его тоже должно быть заметно – он должен играть под номером от 26 и выше. Так мы получили уникальные истории одиннадцати футболистов, которые начали писать собственную историю главной игры планеты.