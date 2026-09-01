Баснословная сумма. В футболе совершен рекордный трансфер сезона

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес покидает "Челси" и продолжит карьеру в "Манчестер Сити". Сумма сделки составит не менее 125 миллионов фунтов, что является крупнейшим переходом сезона.

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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли окончательной договоренности после продолжительных переговоров. Теперь 25-летнему хавбеку предстоит пройти медицинское обследование и завершить оформление контракта.

Как сообщают ESPN, стоимость перехода составляет 125 миллионов фунтов, а с учетом возможных бонусов может превысить эту отметку. Таким образом, трансфер повторяет рекорд АПЛ, установленный прошлым летом при переходе Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".

Одним из ключевых факторов сделки стало желание самого футболиста сменить клуб. Фернандес намерен вновь работать под руководством Энцо Марески, с которым ранее пересекался в "Челси".

Для "Манчестер Сити" приобретение аргентинца стало одним из главных шагов по усилению центральной линии после летнего ухода Родри. По данным британских источников, руководство клуба ускорило переговоры в последние дни трансферного окна и сумело согласовать условия с лондонцами.

Фернандес выступал за "Челси" с февраля 2023 года после перехода из "Бенфики". В прошлом сезоне чемпион мира в составе сборной Аргентины провел 36 матчей в АПЛ, забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. Для лондонского клуба эта сделка также стала выгодной с финансовой точки зрения: игрок был приобретен за 107 миллионов фунтов, а теперь продан дороже первоначальной суммы.

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