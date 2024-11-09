Автобус с украинским футбольными клубом забрали в ТЦК и выписали всем повестки. Видео

Футболисты СК "Полтава" в полном составе получили повестки от местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Команда является лидером группы Б чемпионата Украины в Первой лиге (второй по силе футбольный дивизион страны).

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Как сообщает блогер и журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале, инцидент случился 2 ноября перед поединком 15-го тура против "Кудровки". На пути к стадиону автобус остановили военные, и команду после этого увезли в ТЦК.

По итогам проверки всем футболистам "Полтава" выписали повестки и почти всех опустили. Единственным задержанным оказался Денис Галенков. Он оказался в розыске ТЦК.

Как стало известно Суспильне из собственных источников, почти все футбольные команды в чемпионате Первой лиги не имеют бронирования от мобилизации для своих игроков.

Матч с "Кудровкой" в итоге завершился поражением 1:2. Несмотря на это подопечные Владимира Сисенко продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая харь "Металлист 1925" по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая футбольный клуб первой лиги чемпионата Украины "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сироша прямо с вокзала забрали в военкомат.

Позже появилась реакция ОК "Запад" на заявление хустской команды. В ВСУ напомнили о мобилизации, а также назвали странными попытки клуба "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины".

Ранее бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко ехал на подписание контракта с одесским "Реалом Фармой", но был задержан сотрудниками ТЦК.

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