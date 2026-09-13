Аварии на каждом круге, протесты против гонок и вопросы к асфальту: почему для Формулы-1 выбрали самую опасную трассу в Мадриде

Вторая гонка сентября уже здесь! Именно сегодня Формула-1 открывает для себя новую трассу Мадринг, что означает перезапуск испанского Гран-при. Но ещё до начала заездов вокруг трассы было много споров и скандалов. Что пошло не так? Почему именно в Мадриде состоится кульминация битвы Леклера против Хэмилтона? И почему именно здесь Антонелли уже может стать чемпионом? Рассказывает OBOZ.UA.

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Два автодрома в одном

Сегодня Мадринг – это 5,4 километра по кругу, которые нужно проехать 57 раз. Невозможно не обратить внимание на главную изюминку этой трассы — роскошный поворот La Monumental. Это 550-метровая скоростная дуга под углом 24 градуса. Для её покрытия использовали специальную смесь, которую укладывали при температуре 170 °C, чтобы обеспечить идеальное сцепление на таком уклоне. Действительно монументально.

Трассу называют "два автодрома в одном". Ее южная часть проложена по уже существующим дорогам выставочного комплекса, там будут пит-лейн и паддок. Другую половину построили на пустом участке за год, включая тот самый знаменитый поворот. Что касается покрытия, то здесь много ожиданий. Если в Монако всегда укладывают новое покрытие непосредственно перед гонкой, то для них это их традиция и обычное дело. В Мадриде работали ещё с весны, и проверка подтвердила готовность одной из самых сложных трасс на планете.

В то же время против этой трассы было много протестов. Местные жители говорят, что гоночный уик-энд проходит слишком близко к жилым кварталам, и им становится очень шумно. Тестовые заезды показали уровень шума до 107 децибел – это вдвое превышает испанские нормы для таких зон. А из-за нестандартного расположения пришлось перекрыть немало улиц, поэтому жители сотен столичных домов не могут попасть домой без специальной проверки со стороны полиции. Экологи тоже бьют тревогу: Гран-при стало фигурантом многочисленных судебных дел о воздействии на окружающую среду, а также из-за того, что огромная трасса является временной. Уже завтра гонщики уедут из Мадрида, но у адвокатов впереди месяцы интересной работы. Не обошлось и без финансовых проблем: испанцы жалуются, что даже в таких условиях у них нет возможности посмотреть гонку, потому что каждое пятое место – элитное и стоит тысячи евро, что противоречит европейской традиции доступного массового спорта.

Трасса в Мадриде – набор из вызовов

Проехать сегодняшнюю гонку может означать, что пилот прошел Формул". На эти 5 с лишним километров сконцентрировали все возможные проблемы, которые только можно было собрать из долгой истории автогонок. Например, несколько пилотов жаловались на то, что трассу банально не видно, ведь на скоростных участках обзор ограничен из-за изогнутых стен, что провоцирует потенциальные аварии. А лидер чемпионата Кими Антонелли говорит, что торможение будет проходить в сложных условиях. Одно неверное движение – и блокировка колёс приводит к удару о стену.

Здесь много участков, где приходится тормозить на прямой. Но есть и немало случаев, когда тормозить приходится непосредственно во время поворота. Например, 17-й поворот: ты нажимаешь на тормоз, продолжая поворачивать, и только потом выравниваешь болид. Так что трасса довольно сложная - Кими Антонелли, лидер чемпионата Формулы-1 сезона 2026 года

На Мадринге 22 поворота, а значит, новая Формула-1 будет испытывать трудности. Команды вынуждены искать идеальный аэродинамический компромисс между эффективностью на прямых и в поворотах. Поворотов не только много, они имеют разные углы и требуют разных скоростей. Плюс слой резины, образовавшийся за несколько дней до Гран-при, меняет ощущения от совершенно нового асфальта. Не получить удар поребрика – это как вытащить счастливый лотерейный билет. Управление энергией в Мадриде будет иметь огромное значение, ведь обгоны в сочетании с большим количеством пит-стопов якобы должны поддерживать заряд батареи. Но сработает ли это в реальных условиях?

Сегодня ждём много красных флагов?

Макс Ферстаппен назвал Мадринг "убийцей машин". И не зря – в августе во время двух тестовых дней Формулы-3 сессию останавливали красным флагом 19(!) раз. Пьер Гасли пошутил, что готов поставить деньги на появление красных флагов в главной гонке. И хотя в пятницу было спокойнее (красные флаги вывешивали лишь трижды, с учётом Линдблада), то уже в субботу царил хаос, когда Хэмилтон и Берман на практике поближе познакомились с барьерами. Во время квалификации лишь чудом никто не вылетел, вспомните удар в стену перед поулом.

Красные флаги, на самом деле, не проблема для автогонок. Но в Мадриде каждый такой эпизод на элитном уровне означает длительную паузу – ведь нет инфраструктуры! Без служебных дорог эвакуаторы вынуждены выезжать прямо на гоночную трассу, поэтому любая остановка повреждённого болида у отбойника даёт нам не виртуальный автомобиль безопасности или жёлтые флаги, а почти гарантированную остановку.

Квалификация обострила интригу

Ferrari и Хэмилтон стали главным центром внимания. Кто только не жаловался на то, как медленно ехал чемпион во время практики. Льюис наслаждался моментом, но делал это слишком медленно там, где болид должен развивать скорость свыше 200 километров в час, что делало практику опасной. При этом его борьба внутри команды против Леклера даже еще сильнее, чем в Mercedes, где все уже решено. Кажется, что тот вылет с трассы вчера днем стал кульминацией мнений всех пилотов о непонятном поведении.

Итоги квалификации таковы: с поула стартует Ландо Норрис, вторым стартует Кими Антонелли, третий в пелотоне – Макс Ферстаппен. Дальше в первой десятке: Хэмилтон, Леклер, Рассел, Пиастри, Лоусон, Колапинто и Линдблад.

Эта гонка может стать решающей для лидера. Если Антонелли сегодня выиграет, это будет означать отрыв как минимум в 73 очка. После триумфального прорыва к победе в Италии на Кими смотрят как на чемпиона "без 5 минут". А вот кто займет место на подиуме – интрига воскресенья. Вероятно, там будет Рассел, а может, и кто-то из пары Леклерк-Хэмилтон. После квалификации неплохие шансы на медаль имеют Ферстаппен и Норрис.

Когда будет гонка?

Гран-при Испании состоится уже сегодня. Гонку покажет Setanta Sports. Начало в 16:00 по киевскому времени. Следующий этап после Мадрида – выезд в Баку в конце сентября. Будущее сезона пока остается неопределенным, ведь статус гонок на Ближнем Востоке до сих пор неясен. Их могут либо отменить, либо перенести на ту же Имолу. Поэтому судьба чемпионата в сезоне 2026 года может решиться уже сегодня.