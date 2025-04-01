Английский футболист забил феноменальный гол ударом от своих ворот. Видео

Люк Колсон – капитан "Уэстон-сьюпер-Мэра", который выступает в пятом по силе английском футбольном дивизионе, отметился потрясающим голом в матче 41-го тура Национальной лиге-Юг. 31-летний уроженец английского городка Сент-Хеленс смог поразить ворота "Хорнчерча" ударом через все поле.

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На последних секунда хозяева проигрывали 2:3 и на последнюю атаку в чужую штрафную прибежал голкипер. Однако игрок "Хорнчерча" неудачно подал угловой и мяч оказался у Колсона. Тот без обработки одним ударом "выстрелил" в сторону чужой штрафной.

Мяч долго катился по газону, но в итоге смог влететь в пустую рамку. Итоговый счет – 2:4.

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Отметим, что Коулсон начал свою карьеру в академии Манчестер Сити, где тренировался 10 лет, затем учился в Университете Мичигана, играя за команду Michigan Wolverines. Позже он подписал контракт с Кардифф Сити в ноябре 2012 года и дебютировал в первом составе в январе 2013 года в матче Кубка Англии против Макасфилд Таун.

После ряда пробных периодов в Хиберниане и Ипсвич Таун он подписал контракт с Oxford City в январе 2015 года. В октябре 2015 года Коулсон прошёл пробные занятия в Crewe Alexandra, а в январе 2016 года присоединился к Eastleigh, став самым дорогим подписанием клуба. В октябре 2016 года его вызвали в сборную Англии C, но он отказался, чтобы сыграть за Eastleigh в матче Кубка Англии против Сви́ндона. В январе 2017 года он перешёл в Barnet за рекордную для клуба сумму и дебютировал в футбольной лиге в матче с Ньюпорт Каунти.

После 11 матчей в Barnet Коулсон подписал контракт с Ebbsfleet United в июле 2017 года. Он дебютировал за клуб, ассистировав в обеих голах в матче с Гайслеем. В декабре 2018 года Коулсон перешёл в Бромли, а в июле 2022 года присоединился к Дартфорду.

Коулсон продолжил играть за Дартфорд в сезоне 2023-24, но в апреле 2024 года было объявлено, что он покинет клуб по истечении контракта. 5 мая 2024 года он подписал контракт с Уэстон-сьюпер-Мэра.

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