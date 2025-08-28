Андрей Шевченко показал, как сейчас выглядит его мама, жена и дети. Фото

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился в своем Instagram редким семейным фото, на котором изображены его мама Любовь Николаевна, жена и трое из четырех сыновей. "Очень ценю время вместе с семьей и мамой", – написал Шевченко.

Кристен Пазик, жена Андрея, является американской моделью польского происхождения. Пара познакомилась более 20 лет назад в мире моды, а 14 июля 2004 года они поженились.

Они воспитывают четырех сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдер-Габриэля (2014). Все дети футболиста имеют двойное гражданство США и Украины.

Кристиан, второй из сыновей, получил украинское гражданство и сейчас выступает за молодежную сборную Украины

Не так давно молодой человек окончил обучение в ACS International School в Англии. Кристен Пазик выложила совместные семейные фотографии с 18-летним студентом на фоне учебного заведения.

Кристиан учился в футбольной академии "Челси", а в летом 2023-го подписал контракт с молодежкой "Уотфорда".

В июле 2024-го Шевченко-младший дебютировал за сборную Украины по футболу U-19, который проходил в Северной Ирландии.

Английский легионер имел трудности в общении с игроками национальной команды из-за языкового барьера. В то же время Кристиану достаточно быстро удалось влиться в коллектив и стать в нем своим.

