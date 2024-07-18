Футболист 'Динамо' рассказал, что происходило с сыном Шевченко в сборной Украины

Английский легионер юношеской сборной Украины Кристиан Шевченко имел трудности в общении с игроками национальной команды из-за языкового барьера. В то же время нападающему достаточно быстро удалось влиться в коллектив и стать в нем своим.

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Об этом в интервью порталу zbirna.com рассказал защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко. По его словам, сын легендарного Андрея Шевченко очень коммуникабельный человек, с которым футболисты сборной Украины U-19 быстро нашли общий язык.

"Кристиан – отличный человек и хороший футболист. Он достаточно общительный, командный. Просто тяжеловато было на первых сборах, потому что он тогда не так хорошо общался на украинском языке. Но ничего, зато мы немного английский подтянули. Сейчас нет никаких проблем, мы наладили классную коммуникацию. В коллективе Кристиана хорошо приняли и он также со всеми нами наладил отличные отношения", – сказал Михавко.

Отметим, что юношеская сборная Украины неудачно стартовала на чемпионате Европы-2024, сыграв вничью с командой Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, что происходит в команде с Кристианом Шевченко.

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